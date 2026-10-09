باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی تیمش مقابل صنعت نفت آبادان اظهار کرد: ابتدا از هواداران‌مان تشکر می‌کنم که از شروع بازی و حتی قبل از آن و تا پایان مسابقه حامی ما بودند. از بازیکنان نیز تشکر می‌کنم که مثل بازی‌های قبل جنگیدند و تلاش کردند. به تیم حریف هم خسته نباشید می‌گویم. در یک زمان‌هایی از بازی ما را اذیت کردند؛ خصوصاً روی ضربات ایستگاهی و کرنر‌ها برنامه داشتند. وقتی بازی ۲ بر یک شد، کارمان کمی سخت شده بود، اما تغییراتی که ایجاد کردیم به بازی برگشتیم و توانستیم گل سوم را بزنیم. با این وجود به خاطر گلی که دریافت کردیم، خیلی ناراحتم، چون در طول هفته کار کرده بودیم. همچنین به خاطر موقعیت‌هایی که از دست دادیم، ناراحتم. این هم ناراحت کننده است و هم خوشحال کننده، چون توانستیم موقعیت به دست بیاوریم.

او افزود: از اینکه هواداران ما خوشحال هستند، من هم خیلی خوشحال هستم. هواداران پرسپولیس باید همیشه شاد باشند، چون آنقدر به ما روحیه و انگیزه می‌دهند که واقعاً لیاقت‌شان خیلی بالاتر است. ان‌شاءالله در ادامه راه هم بتوانیم دل‌شان را شاد کنیم.

سرمربی پرسپولیس در واکنش به سوالی درباره موقعیت‌های متعددی که بازیکنان این تیم از دست دادند، گفت: البته لیگ ما لیگ سختی است. همه تیم‌ها خوب هستند و تلاش می‌کنند، اما یکی از مشکلاتی که الان وجود دارد، کیفیت زمین است. بازیکنان ما از کیفیت زمین گلایه داشتند و می‌گفتند زمین سنگین است. نمی‌دانم بارندگی قبل از بازی تأثیرگذار بود یا این چمن بلند بود. از مسئولان ورزشگاه تشکر می‌کنم، اما این رسیدگی کافی نیست. تیم‌های میزبان باید تلاش کنند تا موقعیت ایجاد کنند و بهتر ضربه بزنند. از مسئولان کشور می‌خواهم که ورزشگاه آزادی را درست کنند. حیف است از این ورزشگاه استفاده نشود و پرسپولیس و استقلال خارج از این ورزشگاه بازی کنند.

تارتار درباره پرس بالای پرسپولیس تصریح کرد: تیمی که مدعی قهرمانی باشد، باید باصلابت بازی کند. ما در همه بازی‌ها به این شکل بازی کردیم. اگر یک بازی با تراکتور را فاکتور بگیریم، در بقیه بازی‌ها به همین شکل بودیم. بازیکنان در این تاکتیک فوق‌العاده هستند. فقط من دلم برای چند بازیکن‌مان می‌سوزد که در طول بازی به آنها بازی نمی‌رسد. آنقدر بازیکن خوب دارم که دلم برای آنها می‌سوزد. آخر بازی هم ناراحت بودم.‌ ای‌کاش قانونی وجود داشت که می‌توانستم تعداد بیشتری بازی بدهم. امیدوارم در طول فصل به تناوب از بازیکنان بیشتری استفاده کنیم و جام حذفی هم برگزار شود و بتوانیم تعدادی از بازیکنان خودمان را هم آنجا بازی بدهیم.

او در پاسخ به این سوال که «آیا شما به ترکیب دلخواه خودتان در پرسپولیس رسیدید؟» گفت: طبیعتاً با گذشت هشت هفته همه تیم‌ها به ترکیب خودشان رسیدند، اما کوچک‌ترین آسیب دیدگی وجود داشته باشد، ترجیح می‌دهیم از بازیکن استفاده نکنیم. ما پتانسیل بازیکنی داریم و می‌توانیم جایگزین کنیم. امروز هم در شروع بازی تغییراتی داشتیم، اما بازیکنان خوب عمل کردند و توانستیم نتیجه بگیریم.

سرمربی پرسپولیس عنوان کرد: ما در طول تمرینات نکات را گوشزد می‌کنیم. هر کسی که موقعیت بهتری دارد، باید استفاده کند. اگر موقعیت خوبی نداشت، باید به هم‌تیمی خودش پاس دهد، اما بازیکنان آن قدر با هم صمیمی هستند که گذشت آنها بیش از حد است. به هر حال گذشت بهتر از خودخواهی است.

تارتار درباره استفاده از پویا اسمی به‌عنوان جوان‌ترین بازیکن تاریخ پرسپولیس در این مسابقه گفت: تیمی که در کورس قهرمانی است، خیلی سخت است که ریسک کند. امروز ما دو دفاع وسط نداشتیم که توانستیم از پویا اسمی استفاده کنیم و شاید در هفته‌های بعد این فرصت نباشد. این اتفاق می‌تواند انگیزه بسیار خوبی برای تیم‌های پایه باشد. چند بازیکن از آکادمی همیشه در تمرین ما هستند. مسابقات آنها شروع شده و نمی‌توانیم زیاد آنها را ببینیم. پویا اسمی از شروع فصل کنار ما بوده و جوان آینده‌داری است و ان‌شاءالله بتواند در ادامه بیشتر بازی کند.

او درباره اینکه چرا اورونوف همچنان در ترکیب اصلی پرسپولیس حضور نداشت، عنوان کرد: فکر می‌کنم چندبار در مورد این مسئله صحبت کردم. بازیکنان ما به تناوب بازی می‌کنند. دست مربی هم آنقدر باز نیست که ۱۵ بازیکن را در شروع بازی در زمین بگذارم. اورونوف هم انصافاً در تمرینات تلاش می‌کند. در واقع همان‌قدر که بیفوما تلاش می‌کند، اورونوف هم تلاش می‌کند، اما گوی سبقت را بیفوما گرفته است. باید این رقابت وجود داشته باشد. محمدحسین صادقی و امیرحسین محمودی اصلاً بازی نکردند. من دلم برای آنها می‌سوزد، اما برای من چالش شیرینی است. ان‌شاءالله جام حذفی برگزار شود می‌توانیم از این بازیکنان استفاده کنیم.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سوال که «با توجه به کیفیت فنی محمودی و نیمکت‌نشینی او در پرسپولیس، این بازیکن به تیم ملی ایران دعوت می‌شود، به نظر شما آیا او می‌تواند کمک کند؟» عنوان کرد: همین که یک جوان در تیم ملی ما بازی می‌کند کار خوبی است. ما نباید انتقاد کنیم. از آن طرف می‌گوییم جوانگرایی شود، اما از این طرف هم بگوییم چرا دعوت شده است؟ سلیقه هر مربی است. در پست ما در میانه زمین ترافیک است. هر چقدر جوانگرایی باشد ما خوشحال می‌شویم.