مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت:روز شنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی ابرناکی و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه با کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:  طی روزهای آتی در نواحی شمالی، دامنه‌ های البرز و زاگرس و همچنین سواحل خزر، افزایش ابر و رگبار همراه با وزش باد شدید را شاهد هستیم. 

وی افزود: امشب در مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، سواحل دریای خزر افزایش ابر و وزش باد گاهی رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

او گفت: روز شنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی ابرناکی و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه با کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

وی توضیح داد: همچنین در مناطقی از دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب، ارتفاعات در جنوب کرمان، استان‌های اصفهان، سمنان، شمال و غرب خراسان رضوی افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد شدید گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود. طی این روز در کل نوار شمالی کشور وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

او گفت: روز یکشنبه نیز این وضعیت در مناطق ذکر شده ادامه خواهد داشت.

وی افزود:در مناطقی از سیستان و بلوچستان نیز افزایش ابر، وزش باد رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.روز دوشنبه تنها در جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر خواهد شد.

ضیائیان گفت: بعدازظهر سه‌شنبه در مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در غرب و مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران، سواحل دریای خزر همچنین در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در جنوب کرمان و شرق هرمزگان افزایش ابر گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

وی افزود:روزهای جمعه و شنبه شرق دریای عمان، مرکز خلیج فارس و طی روزهای شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج و متلاطم است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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