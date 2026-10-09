باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دادستان کل امارات امروز (جمعه) اعلام کرد مهاجم پرواز فلای دوبی که قصد داشت کنترل هواپیما را به دست گرفته و در اقدامی انتحاری، آن را به فرودگاه «بن گوریون» در سرزمین‌های اشغالی بکوبد، احتمالا نقشه این اقدام را از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ الگوبرداری کرده بود.

بر این اساس، در جریان تحقیقات مشخص شده که مضنون پیش‌تر با دو پرواز به مقصد تل‌آویو رفته بود تا «با مسیر پرواز و فرودگاه آشنا شود».

امارات همچنین اعلام کرد که مظنون پیش از پیوستن به شرکت هواپیمایی فلای‌دبی در ژانویه ۲۰۲۶، سابقه کار در چندین شرکت هواپیمایی در کشور‌های مختلف را داشته است که از جمله آنها می‌توان به عمان ایر و رویال ایر ماروک اشاره کرد.

پرواز شرکت فلای‌دبی روز ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) از دبی عازم تل‌آویو بود که حدود دو ساعت و نیم پس از آغاز پرواز، کمک‌خلبان در کابین به خلبان حمله کرد و با استفاده از تبر اضطراری هواپیما او را مجروح کرد. در آن زمان هواپیما به‌شدت ارتفاع کم کرد و در مدت کوتاهی حدود ۱۴ تا ۱۷ هزار پا پایین رفت.

خلبان مجروح توانست درِ کابین را باز کند و چند مسافر و اعضای خدمه وارد کابین شده و کمک‌خلبان را مهار کردند. این هواپیما در نهایت در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام داد.

پس از این حادثه، امارات تحقیقات جنایی را پیرامون آن آغاز کرد و مقام‌های این کشور رویداد مذکور را «حمله تروریستی» توصیف کردند؛ با این حال، انگیزه و جزئیات دقیق این حمله همچنان در دست بررسی است.

منبع: رویترز