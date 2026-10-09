شهید عباس آقایی، از نیروهای انتظامی استان قم، در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ حین انجام وظیفه در محور مواصلاتی لخشک زاهدان، مورد حملات تروریستی قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -شهید عباس آقایی، از عوامل نیروی انتظامی استان قم، در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ حین انجام وظیفه در محور مواصلاتی لخشک زاهدان، مورد حملات تروریستی گروهک خبیث منافقین قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

 این شهید بزرگوار که چند ماهی از انتقالش از نیروی انتظامی قم به مناطق عملیاتی زاهدان می‌گذشت، در راه دفاع از امنیت و آرامش میهن اسلامی، جان شریف خود را فدا کرد.

خبر شهادت این نیروی فداکار، طی آیینی با حضور مسئولان فراجای قم به خانواده‌اش اعلام شد و لحظاتی از این وداع جانسوز، در قالب نماهنگ منتشر شده است.

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برچسب ها: عباس آقایی ، مدافع امنیت
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