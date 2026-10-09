باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره پرونده شکایت پرسپولیس از استقلال بابت یاسر آسانی گفت: مدارک کامل و جدید خود را در مورد آسانی به کمیته استیناف ارائه کردیم. همه تلاشمان این است که موضوع در داخل کشور حل شود. حل شدن در داخل کشور احترام به ارکان قضایی کشور خودمان است.

او درباره درخواست از پرسپولیس برای پیگیری نکردن شکایت اظهار کرد: ما دیروز نامه ای به فدراسیون زدیم که قانون محل مصلحت نباشد. یک بازیکن می تواند نظم جدول را به دلیل تاثیرگذاری اش بهم بزند. فدراسیون درخواستی برای عدم پیگیری به ما نداشته است. تا آخرین مسیر از حق باشگاه دفاع می‌کنیم.

بازگشا درباره مذاکره پرسپولیس با آسانی عنوان کرد: زمانی یک باشگاه مذاکره می‌کند که مندیت بازیکن را دریافت کند و ما هم مندیت آسانی را دریافت کردیم. ما می‌خواهیم یک رای قاطع و جذاب داده شود. موضوعی نیست که با درخواست حل شود و باید حق هواداران را بگیریم. اسناد مختلفی به ما رسیده است. ما اصلا نگفتیم بازی باید سه بر صفر شود دیگر پرونده را پیگیری نمی‌کنیم.