سخنگوی باشگاه پرسپولیس می‌گوید که ما دیروز نامه‌ای در رابطه با یاسر آسانی به فدراسیون فوتبال زدیم که قانون محل مصلحت نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره پرونده شکایت پرسپولیس از استقلال بابت یاسر آسانی گفت: مدارک کامل و جدید خود را در مورد آسانی به کمیته استیناف ارائه کردیم. همه تلاشمان این است که موضوع در داخل کشور حل شود. حل شدن در داخل کشور احترام به ارکان قضایی کشور خودمان است.

 او درباره درخواست از پرسپولیس برای پیگیری نکردن شکایت اظهار کرد: ما دیروز نامه ای به فدراسیون زدیم که قانون محل مصلحت نباشد. یک بازیکن می تواند نظم جدول را به دلیل تاثیرگذاری اش بهم بزند. فدراسیون درخواستی برای عدم پیگیری به ما نداشته است. تا آخرین مسیر از حق باشگاه دفاع می‌کنیم.

بازگشا درباره  مذاکره پرسپولیس با آسانی عنوان کرد: زمانی یک باشگاه مذاکره می‌کند که مندیت بازیکن را دریافت کند و ما هم مندیت آسانی را دریافت کردیم. ما می‌خواهیم یک رای قاطع و جذاب داده شود. موضوعی نیست که با درخواست حل شود و باید حق هواداران را بگیریم. اسناد مختلفی به ما رسیده است. ما اصلا نگفتیم بازی باید سه بر صفر شود دیگر پرونده را پیگیری نمی‌کنیم. 

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، باشگاه استقلال تهران
خبرهای مرتبط
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال؛
برد ارزشمند سرخپوشان با هنرنمایی بیفوما و اورونوف
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر صنعت نفت آبادان
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان/ سرخپوشان آماده شکار برزیل ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از ممنوعیت ورود به هتل تا ممنوع الخروجی علیرضا بیرانوند
تاج: تیم ملی برای جام ملت‌های ۲۰۲۷ به تغییر و تقویت کادر فنی نیاز دارد
آقای بیرانوند مشاورانت را عوض کن/ ستاره‌ای که سر نخواستنش دعواست
رسول خطیبی برکنار شد
پورموسوی گزینه ۹۹ درصدی هدایت صنعت نفت/ عزم شرکت پالایش و پخش برای احیای دوباره برزیلی‌های ایران
تکلیف پورموسوی برای هدایت تیم امروز مشخص می شود/ هدفمان ماندن در لیگ برتر است
قضاوت محمدی در بازی پرسپولیس و صنعت نفت راضی کننده نبود
استقلال مستقیم راهی قطر می‌شود
پرسپولیس یک سر و گردن بالاتر از صنعت نفت بود
نبرد پیکان و شمس آذر برای کسب پیروزی
آخرین اخبار
ناهید کیانی به نیمه نهایی گرندپری ۲۰۲۶ پاریس نرسید
عزیزی: بعد از هفت ساعت به فرودگاه بغداد رسیده‌ایم/ نمی‌دانیم چگونه باید برای بازیکنان غذا تهیه کنیم + فیلم
آرسنال ۲ - ۱ لیدزیونایتد/ توپچی‌ها با کامبک زدن به رده دوم جدول رسیدند + فیلم
استقلال و وابستگی به مهره‌های کلیدی؛ خطری برای ادامه فصل
استقلال و نیاز به تقویت نیمکت؛ ضعف عمق ترکیب در تقویم فشرده مسابقات
آزمون دشوار سهراب در روز‌های غیبت ستاره آلبانیایی
رسول خطیبی برکنار شد
استقلال مستقیم راهی قطر می‌شود
تکلیف پورموسوی برای هدایت تیم امروز مشخص می شود/ هدفمان ماندن در لیگ برتر است
پورموسوی گزینه ۹۹ درصدی هدایت صنعت نفت/ عزم شرکت پالایش و پخش برای احیای دوباره برزیلی‌های ایران
کاوه صدقی نماینده ایران در کنگره جهانی هاکی روی یخ
مازندران قهرمان انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال
آذرپیرا و امامی مدال‌های طلای خود را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کردند
کارگری: کاروان «جان‌فدای ایران قوی» پیام‌آور اقتدار و مظلومیت ملت ایران است
دنیامالی: «جام پرچم» فرصتی برای کشف استعداد‌های ورزشی روستاهاست
دومین گروه از ورزشکاران کاروان پاراآسیایی ایران عازم ژاپن شدند
قهرمانی شیراز درمسابقات متمرکز کشوری راگبی
آقای بیرانوند مشاورانت را عوض کن/ ستاره‌ای که سر نخواستنش دعواست
تاج: تیم ملی برای جام ملت‌های ۲۰۲۷ به تغییر و تقویت کادر فنی نیاز دارد
پرسپولیس یک سر و گردن بالاتر از صنعت نفت بود
قضاوت محمدی در بازی پرسپولیس و صنعت نفت راضی کننده نبود
از ممنوعیت ورود به هتل تا ممنوع الخروجی علیرضا بیرانوند
نبرد پیکان و شمس آذر برای کسب پیروزی
دورتموند برد را با تساوی عوض کرد
جذب مربی خارجی برای تیم ملی فوتبال
ترکیه، وینچنزو مونتلا را اخراج کرد
علیپور: باعث افتخار است که نامم در کنار بزرگان پرسپولیس است
برکناری محمد نوری از هدایت صنعت نفت آبادان
افشای مبلغ قرارداد قلعه نویی از سوی تاج
کتاب «خون دلی که لعل شد» با حضور دنیامالی در دانشگاه ایروان رونمایی شد