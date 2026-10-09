سخنگوی وزارت خارجه روسیه با هشدار درباره گسترش سریع نئونازیسم در جهان، تاکید کرد که برای مقابله با این روند باید بسرعت دست به کار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه، امروز جمعه اعلام کرد که نئونازیسم با سرعت فزاینده‌ای در جهان در حال گسترش است؛ روندی که ممکن است در آینده، اتخاذ اقدامات موثر برای مقابله با آن را دشوار یا حتی غیرممکن کند.

زاخارووا در جریان حضور در «دومین مجمع جهانی دیجیتال» گفت: «نئونازیسم با سرعتی بسیار زیاد در حال گسترش است؛ تا جایی که ممکن است روزی فرا برسد که برای اقدام دیر شده باشد، اگر همین حالا بیدار نشویم.»

وی تاکید کرد: «روسیه به سهم خود جهان را از نازیسم، فاشیسم و سرکوب ناشی از استعمار نو نجات داده و به این کار ادامه خواهد داد.» او در عین حال خاطرنشان کرد که کشور‌های دیگر و ملت‌هایشان نیز باید از انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری داخلی برخوردار باشند.

شایان ذکر است که مجمع امسال با حضور حدود ۲۰ هزار بازدیدکننده، از جمله نمایندگانی از بیش از ۱۰۰ کشور، جنبه‌ای بین‌المللی یافته است. این رویداد نمایندگان نهاد‌های دولتی، بخش تجاری و جامعه فناوری اطلاعات را گرد هم می‌آورد و برنامه آن شامل بیش از ۱۲۰ نشست با حضور بیش از ۷۰۰ سخنران است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نئونازیسم ، ماریا زاخاروا
خبرهای مرتبط
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»
زاخارووا: غرب، اوکراین را از روی کره زمین محو می‌کند
تاسف مسکو از باقی ماندن میراث نازیسم در کشورها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پوتین در تماس تلفنی با ترامپ؛ توافق با تهران از مسیر دیپلماسی امکان‌پذیر و ضروری است
گولان: ترور رهبر ایران اشتباه راهبردی اسرائیل بود
پسکوف: پوتین با هماهنگی پزشکیان، موضع تهران را به ترامپ منتقل کرد
نوبل صلح باید به من می‌رسید، نه ناوی پیلای!
رویترز: توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین بعید است قیمت‌ها را پایدار کاهش دهد
حملات عربستان به یمن؛ چهار حمله هوایی به باب‌المندب و حمله موشکی به صعده
گزارش ادعایی بلومبرگ از ارسال تسلیحات روسی به ایران
دومای روسیه: آمریکا و روسیه آماده‌اند «گره‌هایی را باز کنند»
ترامپ: جایزه صلح نوبل را نگرفتم!
آکسیوس: زلنسکی توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین را «ناعادلانه» خواند
آخرین اخبار
برنده جایزه صلح نوبل: تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی غیرقابل‌قبول است
ترکیه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی فرودگاه ملک خالد ریاض
فرودگاه صنعا هدف حملات هوایی قرار گرفت
ادامه انتقادات زلنسکی از توافق گازوئیل آمریکا و روسیه
ترامپ: جایزه صلح نوبل را نگرفتم!
شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۳۷۰ نفر رسید
انتخابات فلسطین به سپتامبر ۲۰۲۷ موکول شد
رایزنی وزیران خارجه عمان و عربستان درباره مهار تنش‌های منطقه‌ای
دومای روسیه: آمریکا و روسیه آماده‌اند «گره‌هایی را باز کنند»
تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان
حملات عربستان به یمن؛ چهار حمله هوایی به باب‌المندب و حمله موشکی به صعده
پسکوف: پوتین با هماهنگی پزشکیان، موضع تهران را به ترامپ منتقل کرد
دیدار الحیه و فیدان؛ تأکید بر وحدت فلسطین و بازسازی غزه
دفتر نتانیاهو متهم به تغییر اسناد مربوط به حملات ۷ اکتبر شد
آلبانیز: ۲۲۳ هزار تن بمب بر سر غزه فرود آمده است
گزارش ادعایی بلومبرگ از ارسال تسلیحات روسی به ایران
آکسیوس: توافق گازوئیل پس از اختلاف ترامپ با زلنسکی اتخاذ شد
گولان: ترور رهبر ایران اشتباه راهبردی اسرائیل بود
آکسیوس: زلنسکی توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین را «ناعادلانه» خواند
کره شمالی آمریکا را به استفاده ابزاری از حقوق بشر متهم کرد
نوبل صلح باید به من می‌رسید، نه ناوی پیلای!
رویترز: توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین بعید است قیمت‌ها را پایدار کاهش دهد
پوتین در تماس تلفنی با ترامپ؛ توافق با تهران از مسیر دیپلماسی امکان‌پذیر و ضروری است
انتقاد زلنسکی از توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه
تشکر نتانیاهو از آمریکا درپی تحریم دیوان کیفری بین‌المللی
هشدار سونامی در آمریکای مرکزی پس از زلزله شدید پاناما
ونس تماشای زنده اعدام عامل تیراندازی فورت هود را رد کرد
ترامپ از توافق برای دریافت گازوئیل روسیه خبر داد
گوترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرد