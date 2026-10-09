سخنگوی وزارت خارجه روسیه با هشدار درباره گسترش سریع نئونازیسم در جهان، تاکید کرد که برای مقابله با این روند باید بسرعت دست به کار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه، امروز جمعه اعلام کرد که نئونازیسم با سرعت فزاینده‌ای در جهان در حال گسترش است؛ روندی که ممکن است در آینده، اتخاذ اقدامات موثر برای مقابله با آن را دشوار یا حتی غیرممکن کند.

زاخارووا در جریان حضور در «دومین مجمع جهانی دیجیتال» گفت: «نئونازیسم با سرعتی بسیار زیاد در حال گسترش است؛ تا جایی که ممکن است روزی فرا برسد که برای اقدام دیر شده باشد، اگر همین حالا بیدار نشویم.»

وی تاکید کرد: «روسیه به سهم خود جهان را از نازیسم، فاشیسم و سرکوب ناشی از استعمار نو نجات داده و به این کار ادامه خواهد داد.» او در عین حال خاطرنشان کرد که کشور‌های دیگر و ملت‌هایشان نیز باید از انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری داخلی برخوردار باشند.

شایان ذکر است که مجمع امسال با حضور حدود ۲۰ هزار بازدیدکننده، از جمله نمایندگانی از بیش از ۱۰۰ کشور، جنبه‌ای بین‌المللی یافته است. این رویداد نمایندگان نهاد‌های دولتی، بخش تجاری و جامعه فناوری اطلاعات را گرد هم می‌آورد و برنامه آن شامل بیش از ۱۲۰ نشست با حضور بیش از ۷۰۰ سخنران است.

منبع: اسپوتنیک