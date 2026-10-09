باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد نوری سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس اظهار کرد: جا دارد ابتدا به پرسپولیس و هوادارانش بابت کسب این پیروزی تبریک بگویم. باید یک عذرخواهی نیز از هواداران خودمان داشته باشم که این همه راه آمدند و ما شرمنده آنها شدیم. تلاش کردیم، اما بالاخره کیفیت بازیکنان و زیرساخت یان باشگاه با ما متفاوت بود، اما به هر حال همه تلاش‌مان را کردیم و متاسفانه نتیجه را واگذار کردیم. ۲-۳ بازیکن باسابقه ما که سابقه بازی در لیگ برتر را هم دارند، اشتباه داشتند و بی‌مسئولیت بازی کردند که در چند هفته اخیر گریبانگیر ما شده است.

او ادامه داد: شما تعویض‌های پرسپولیس را دیدید که چقدر باکیفیت بودند، اما ما بازیکنان جوان را به زمین آوردیم. ما بهانه نمی‌آوریم، اما یک حساب ویژه روی بایناما کرده بودیم که متاسفانه بلیت برگشت برایش نگرفته بودند. ما تلاش‌مان را کردیم، اما نشد و امیدوارم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که نفت آبادان به روز‌های خوبش برگردد.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت در واکنش به شعار «حیا کن رها کن» هواداران این تیم عنوان کرد: در این خصوص فکر می‌کنم باشگاه صحبت کند، بهتر باشد. من تمام تلاشم را می‌کنم، قطعاً بعد از بازی با مدیریت باشگاه یک جلسه برگزار می‌کنیم. می‌دانید که ما شرایط خوب نداریم؛ به‌طوری که در روز‌های گذشته مشکلات زیادی داشتیم و حتی ما را از هتل بیرون انداختند. بهانه نمی‌آوریم، اما یک جلسه خوبی با مدیران باشگاه برگزار می‌کنیم تا نفت آبادان موفق شود. محمد نوری مهم نیست و مهم نفت آبادان است و اگر به این جمع‌بندی برسیم که من نباشم، قطعا این اتفاق می‌افتد؛ چون این هواداران اذیت می‌شوند. ما باید ورودی باشگاه را هم در نظر بگیریم که چه خروجی می‌خواهیم. تیمی که با سقف پایین بسته شده است، چرا باید توقع داشته باشیم پرسپولیس را ببریم؟ رقیبان تیم ما، تیم‌های دیگر هستند و امیدواریم که شرایطی رقم بخورد که اوضاع خوب شود.

نوری در ادامه تصریح کرد: من اگر بخواهم الان درباره مشکلات صحبت کنم، شاید بگویند می‌خواهد از شکست فرار کند. من یک بازیکن جوان به نام محمدی داشتم که می‌خواستم در بازی با پیکان بازی بدهم، اما گفتند کارتش آماده نشده است. در بازی با چادرملو گفتند هنوز آماده نیست و در بازی امروز هم قبل از بازی گفتند کارتش صادر نشده است. باینامو را نیز بعد از با چادرملو گفتند برو ۴ روزه برگردد، اما الان ۲ هفته است که نیامده است و ویزا ندارد، مشکلات ما یکی، ۲ مورد نیست. شما در نظر داشته باشید که نفت آبادان ۶ روز قبل از لیگ بسته شد و در نقل و انتقالات نبود. این تیم با هر مربی که بخواهد کار کند، باید در نیم‌فصل خانه‌تکانی شود و هزینه کند. با ۱۰-۱۵ تومان نمی‌توانید در لیگ باکیفیت باشید.

او تاکید کرد: شما بازیکنان پرسپولیس را ببینید که چه باکیفیت هستند که در هر ۳ گل تاثیرگذار بودند. ما در نقل و انتقالات روی هر بازیکنی دست گذاشتیم، نتوانستیم بگیریم. من تا روزی که باشم، تلاشم را می‌کنم، اما بضاعت صنعت نفت همین است و شما نمی‌توانید بگویید که این تیم بیاید استقلال و پرسپولیس و سپاهان را ببرد. من شرایط این تیم را می‌دانستم که آمدم و تنها قولی که به باشگاه دادم، حفظ صنعت نفت در لیگ برتر است.