باشگاه خبرنگاران؛ آرمان صالحی - این رویداد که با حضور استاندار کردستان، مسئولان استانی و جمعی از پژوهشگران برگزار شد، فراتر از یک جشن آیینی، بر ضرورت و شتاب‌دهی به پرونده ثبت جهانی غار کرفتو تأکید داشت.

آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، در حاشیه این مراسم با اشاره به استقبال پرشور مردم، برگزاری این رویداد در محوطه کرفتو را راهبردی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تقویت جایگاه گردشگری استان دانست.

در همین راستا، محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس، از پیگیری‌های جدی برای تکمیل پرونده ثبت جهانی غار کرفتو خبر داد و تصریح کرد: اعتبارات ویژه‌ای برای تهیه مستندات تخصصی این اثر اختصاص یافته است تا در آینده‌ای نزدیک، این غار نیز همچون منظر فرهنگی هورامان، در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گیرد.

ناصح محمدخانی، فرماندار دیواندره، نیز با اعلام خبری امیدبخش از افزایش چشمگیر اعتبارات این مجموعه از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیارد تومان خبر داد و تأکید کرد: تاکنون ۱۶ طرح پژوهشی برای تعیین حریم این غار با قدمت زمین‌شناسی ۸ تا ۹ هزار ساله انجام شده که زیربنای اصلی حفاظت و توسعه گردشگری منطقه خواهد بود.

پویا طالب‌نیا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، نیز جشن مهرگان را فرصتی برای انتقال آیین‌های کهن ایرانی به نسل‌های آینده توصیف کرد و افزود: بهره‌گیری از توان گروه‌های بومی و نمایش صنایع‌دستی در کنار غار کرفتو، نمونه موفقی از «گردشگری رویدادمحور» است که فرهنگ و هنر غنی کردستان را به شکلی پویا معرفی می‌کند.

این مراسم که با اجرای موسیقی مقامی گروه هزار تنبورنواز، نمایش اسب اصیل کردی و سخنرانی اساتید برجسته تاریخ همراه بود، تصویری از پتانسیل‌های بی‌نظیر دیواندره را در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی میراث‌فرهنگی ایران به نمایش گذاشت. غار کرفتو اکنون بیش از هر زمان دیگری در انتظار مهر تایید یونسکو برای ثبت جهانی است.