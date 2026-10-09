آکسیوس مدعی شد مقام‌های آمریکایی در تماس با رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، از آمادگی واشنگتن برای ازسرگیری حملات به ایران طی سه هفته آینده خبر داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس ادعای برخی منابع امنیتی، در تماس نظامی سطح بالا میان مقام‌های آمریکایی و ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، از آمادگی نیرو‌های آمریکایی برای ازسرگیری حملات مستقیم علیه ایران طی سه هفته آینده سخن به میان آمده است. این ادعا در حالی مطرح شده که ارزیابی‌های میدانی درباره تحولات غرب آسیا، با ملاحظات انتخاباتی آمریکا و آمادگی نظامی این کشور در منطقه گره خورده است.

به گزارش وب‌سایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی و منابع امنیتی ارشد، زمیر در تماس روز سه‌شنبه گذشته هشدار داده است که ازسرگیری جنگ و تشدید تنش‌ها در این بازه زمانی ممکن است به تعویق انتخابات رژیم تروریستی اسرائیل منجر شود.

به نوشته این رسانه، ارزیابی‌های اطلاعاتی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل احتمال می‌دهد که تهران در صورت مواجهه با حمله‌ای جدید، با شلیک موجی از موشک‌ها به سمت مناطق داخلی اراضی اشغالی پاسخ دهد.

انتشار این گزارش هم‌زمان با اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» صورت گرفته است. ترامپ ادعا کرده بود که آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر حمله‌ای علیه ایران انجام نخواهد داد. او در عین حال بر ادامه محاصره دریایی و فشار‌های اقتصادی بر ایران از طریق گذرگاه‌های راهبردی تنگه هرمز تاکید کرده است.

در همین حال، بنا بر ارزیابی‌های اطلاعاتی منتسب به منابع آمریکایی و اسرائیلی، مقام‌های ایران نسبت به اظهارات آمریکا درباره کاهش تنش‌ها با تردید نگاه می‌کنند و احتمال می‌دهند این اظهارات پوششی برای تاکتیک‌های فریب و در نهایت حمله مجدد به ایران باشد.

بر اساس این گزارش، نهاد‌های امنیتی و نظامی ایران نیز سطح آمادگی خود را در جبهه‌های مختلف افزایش داده‌اند تا از غافلگیری در صورت وقوع حمله‌ای احتمالی به زیرساخت‌ها و تاسیسات راهبردی جلوگیری کنند.

منبع: ایلاف

برچسب ها: جنگ با ایران ، آمریکا و اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
اینبار امارت و اسراییل با هم از روی زمین محو می شوند.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۱۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
منتظر سیلی های ایران هم باشند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
هیچکس حق تهدید و دخالت در تنگه هرمز و خلیج فارس را ندارد
امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز، امنیت درون‌زاد و منطقه‌ای است و هیچ قدرت فرامنطقه‌ای حق تهدید، حضور سلطه‌گرانه و دخالت در آن را ندارد.
۲
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
آمریکا برای تکرار شکست‌های باستانی از ایران آماده باشد
۶
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
ادعای ترامپ: به زودی مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی می‌شویم
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
آمریکایی‌ها همچنان از جنگ علیه ایران به شدت ناراضی
۲۱:۵۴ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها همچنان از جنگ علیه ایران به شدت ناراضی‌اند
۴
۱
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