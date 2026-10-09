دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و خیبر خرم آباد در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال چادرملو اردکان در ورزشگاه شهید نصیری یزد میزبان خیبر خرم آباد بود.

در نیمه نخست، امیرحسین فارسی در دقیه ۳۵ موفق شد گل نخست خیبر را به ثمر برساند و نیمه اول با برتری خیبری‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم حملات چادرملو برای تساوی بازی شدت پیدا کرد و در دقیقه ۷۱  دیگو تورس گل تساوی را به ثمر رساند.

در ادامه امیررضا تیموری خیلی زود و در دقیقه ۷۷ دوباره خیبر را پیش انداخت.

پس از دریافت گل دوم چادرملو سراپا حمله شد تا اینکه داور بازی در دقیقه ۷+۹۰ یک ضربه پنالتی به سود چادرملو گرفت و تورس توانست دومین گل خودش و تیمش را به ثمر برساند تا در نهایت این بازی با تساوی ۲ - ۲ به پایان برسد.

با این نتیجه چادرملو ۹ امتیازی شد و در رده نهم جدول لیگ برتر جای گرفت.

خیبر خرم آباد نیز با ۷ امتیاز در رده دوازدهم جای گرفت.

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برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، خیبر خرم آباد ، چادرملو
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