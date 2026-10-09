به گفته فرمانده سپاه استان قم،همکاری‌های مشترک بین نیروی انتظامی و سپاه قم باعث کاهش برخی جرایم در استان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- سردار فتح‌الله جمیری، فرمانده سپاه استان قم، در برنامه «پلاک ۱۶» سیمای استانی نور با اشاره به اقدامات مشترک سپاه و فراجا اظهار داشت: بسیج و سپاه برای تأمین امنیت، ایست و بازرسی، امر به معروف و نهی از منکر، بیشترین همکاری را با فراجا دارند.

وی در ادامه با اشاره به نشست‌های مشترک میان دو نهاد تصریح کرد: جلسات و نشست‌های مشترکی بین سپاه و فراجا برگزار می‌شود و رؤسای مجموعه کلانتری‌ها با فرماندهان حوزه‌های مقاومت سپاه دیدار می‌کنند تا تبادل نظر و هم‌افزایی صورت گیرد.

سردار جمیری خاطرنشان کرد: این همدلی میان سپاه و فراجا در کاهش جرایم استان قم بسیار تأثیرگذار بوده و این هماهنگی بین دو نهاد، الگویی در کشور محسوب می‌شود که امیدواریم در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی بهتر هم شود.

برچسب ها: سپاه پاسداران قم ، فراجا
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