باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیام نیازمند دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی این تیم مقابل صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، اظهار کرد: خدا را شکر که بازی را بردیم. اولین بازی بعد از فیفادی همیشه سخت است مخصوصا این فیفادی که خیلی طولانی بود. خدا را شکر که توانستیم بازی را با پیروزی به پایان برسانیم.

او درباره کاپیتانی در پرسپولیس گفت: بازیکن پرسپولیس بودن به‌خودی‌خود مسئولیت سنگینی دارد، چه برسد بخواهید بازوبند ببندید. طبیعی است که در چنین شرایطی، هماهنگی میان کادر فنی و بازیکنان اهمیت زیادی داشته باشد. بازیکنان قدیمی‌تر از من هم بودند که می‌توانستند بازوبند ببندند اما لطف آن ها بود که بازوبند را به من دادند.

دروازه‌بان پرسپولیس افزود: برای من باعث افتخار است که در تیم بزرگی مثل پرسپولیس حضور دارم؛ تیمی که اسطوره‌های زیادی داشته و ما از دوران کودکی عاشق آنها بودیم. اینکه امروز فرصت حضور در این مجموعه نصیب من شده، لطف بزرگی است و از همه بابت این فرصت تشکر می‌کنم.

نیازمند درباره حضور در جام ملت‌های آسیا و احتمال حضور در تیم ملی نیز گفت: هنوز دو تا سه ماه تا جام ملت‌ها باقی مانده است و در حال حاضر تمرکز ما روی موفقیت پرسپولیس است. من همیشه تلاش کرده‌ام بهترین عملکردم را ارائه بدهم و هر زمان کادر فنی تیم ملی به من اعتماد کرده، سعی کرده‌ام بهترین نمایش خودم را داشته باشم. امیدوارم ابتدا تیم در بهترین شرایط قرار بگیرد و بازیکنان نیز به بهترین فرم خود برسند تا بتوانیم مردم را خوشحال کنیم.

او در ادامه درباره صحنه پنالتی و اتفاقات داخل محوطه جریمه توضیح داد: در فوتبال گاهی بازیکنان با قرار گرفتن در اطراف دروازه‌بان، اجازه حرکت به او نمی‌دهند؛ اتفاقی که در اصطلاح فوتبالی به آن «ساندویچ کردن» می‌گویند. در چنین صحنه‌هایی ممکن است داور خطا اعلام کند و گاهی نیز تصمیم دیگری بگیرد. این روش آرسنال بود که پارسال هم با این کار قهرمان انگلیس شد.

دروازه‌بان پرسپولیس گفت: باید بیشتر کار کنیم و در هر دو بخش هجومی و دفاعی، به‌ویژه روی ضربات ایستگاهی، بهتر عمل کنیم تا به حریفان فرصت ندهیم.

نیازمند در مورد گلزنی اوستون ارونوف گفت: خیلی خوشحالیم از این موضوع. کل فوتبال کشور ما می‌دانند که کیفیت فنی او چگونه است. خدا را شکر گلزنی کرد و ان شاالله در آینده هم خیلی به ما کمک خواهد کرد.