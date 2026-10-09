وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد پیمان مکه با عربستان و ترکیه ماهیتی «دفاعی» دارد و بنابراین نیرو‌های پاکستانی برای حمله وارد یمن نخواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که اسلام‌آباد شمار قابل‌توجهی از نیرو‌ها و تجهیزات نظامی خود را در عربستان مستقر کرده است، اما این بدان معنا نیست که قصد ورود به خاک یمن را داشته باشد.

او در ادامه گفت: «پیمان مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان یک سازمان دفاعی است. بنابراین، این نیرو‌ها برای انجام حملات علیه یمن از مرز عبور نخواهند کرد و وارد یمن نخواهند شد. با این حال، طبیعتاً برای دفاع از خاک عربستان و حفاظت از حاکمیت این کشور به کار گرفته خواهند شد».

پیش‌تر، احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان گفته بود: «نیرو‌های پاکستانی دهه‌هاست که در قالب مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مختلف در عربستان حضور دارند».

چودری گفت نیرو‌های پاکستانی در چندین حوزه در عربستان مستقر هستند، اما به دلیل حساسیت موضوع، از اعلام شمار نیرو‌ها و توانمندی‌های عملیاتی آنها خودداری کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان در حملاتی علیه یمن به کار گرفته شده‌اند.

وزارت اطلاعات و پخش پاکستان امروز این ادعا را رد کرد و گزارش مذکور را «جعلی و ساختگی» خواند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: یمن و عربستان ، پاکستان ، انصارالله یمن
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