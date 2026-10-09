باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی تیمش مقابل صنعت نفت آبادان اظهار کرد: چند هفته‌ای را متاسفانه از شرایط بازی دور بودیم، اما خوشبختانه با کسب ۳ امتیاز توانستیم به شرایط آرمانی خودمان بازگردیم. در این مدت تمرینات خیلی خوبی انجام دادیم. بازیکنان زیادی هم پرسپولیس به تیم ملی و تیم امید داده بود، اما خدا را شکر این فیفادی به خیر گذشت.

وی درباره موضوع و حواشی به وجود آمده در خصوص شکایت از یاسر آسانی گفت: باشگاه پرسپولیس تمام مسائل را صفر تا صد دنبال می‌کند و این مورد را هم به واحد حقوقی باشگاه سپرده شده است. هواداران مطمئن باشند اگر داخل باشگاه نتیجه نداشته باشد، ۱۰۰ درصد به دادگاه CAS خواهد رفت. ما چیزی درباره پایان یافته شدن این شکایت دریافت نکرده‌ایم.

خلیلی درباره شایعه پیشنهاد پر‌سپولیس به یاسر آسانی گفت: یک مَندِیت برای مذاکره با پرسپولیس داشت. اجازه بدهید زمان همه چیز را در خصوص این مسئله مشخص می‌کند.

مدیر تیم پرسپولیس در واکنش به کنار گذاشته شدن مارکو باکیچ از لیست پرسپولیس بیان کرد: کنار گذاشته شدن نیست، در تمرین کادر فنی است که تشخیص می‌دهد چه بازیکنی در جمع ۲۲ نفره حضور داشته باشد یا حضور نداشته باشد. همه بازیکنان تمام تلاش خود را برای موفقیت پرسپولیس انجام می‌دهند.

خلیلی درباره موضع پرسپولیس برای برگزاری جام حذفی گفت: ما با تاکید گفته‌ایم که می‌خواهیم در جام حذفی حضور داشته باشیم. ۴۰،۵۰ روز لیگ تعطیل می‌شود و پویایی از بین می‌رود. پس چه بهتر جام حذفی برگزار شود و ما نامه کتبی هم داده‌ایم. آقای تارتار هم مصاحبه کردند که می‌خواهیم حضور داشته باشیم. امیدوارم تعامل خیلی فدراسیون و سازمان لیگ با تیم‌ها داشته باشند که جام حذفی برگزار شود.

او در پایان درباره داوری مسابقه با صنعت نفت گفت: داوری خوبی بود. فقط آن صحنه پنالتی که به نظرم داور احساسی سوت زد و مشخص بود ضربه‌ای زده نشده، خدا رو شکر وی‌ای آر ورود کرد.