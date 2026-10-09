عملیات جستجوی پیکر کودک غرق‌شده در روستای کیژده رشت با پیداشدن پیکرش در رودخانه‌ی این روستا پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی در ساعت ۱۶ و ۹ دقیقه عصر امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۵ درخصوص گزارش سقوط یک کودک در رودخانه‌ای واقع در روستای کیژده رشت، بلافاصله پس از دریافت خبر، ۳ خودروی غواصی و نجات به همراه ۱۱ آتش‌نشان و غواص آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی، افزود: با اشاره به خروشان بودن جریان آب رودخانه در محل غرق شدگی، تیم غواصی سازمان به‌سرعت وارد عمل شده و جست‌و‌جو در دو مسیرِ تعیین‌شده آغاز شد.

وی با بیان اینکه این کودکِ خردسال حدودا ۸ ساله، میهمان یکی از اهالی این روستا بود گفت: در نهایت، غواصان آتش‌نشان پیکر بی جان کودکِ حدوداً ۸ ساله را پس از ۲۰ دقیقه غوص زنی در نزدیکی محل سقوط از آب خارج کردند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما 

برچسب ها: غرق ، رشت
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