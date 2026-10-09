باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت هواپیمایی فلای‌دبی اعلام کرد پرواز‌های خود به مقصد ریاض و ینبع را تا ۱۰ اکتبر جاری لغو کرده است. همچنین پرواز‌های این شرکت به مقصد ابها تا ۱۱ اکتبر لغو شده‌اند.

سخنگوی فلای‌دبی در این‌باره گفت: «پرواز‌های فلای‌دبی به مقصد ریاض و ینبع تا ۱۰ اکتبر و پرواز‌های این شرکت به مقصد ابها تا ۱۱ اکتبر لغو شده‌اند. ما تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم و هماهنگی با مقام‌های ذی‌صلاح را ادامه می‌دهیم. همچنین هرگونه تغییر در برنامه پرواز‌ها را از طریق کانال‌های رسمی خود به اطلاع مشتریان خواهیم رساند.»

در همین حال شرکت هواپیمایی پاکستان اعلام کرد پروازهای رفت و برگشت به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض را به علت اوضاع غرب آسیا به طور موقت به حال تعلیق درآورده است.

منبع: البیان