دبیرکل سازمان ملل تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرد و درباره تأثیر آن بر اجرای عدالت هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل تحریم‌هایی را که ایالات متحده عصر امروز علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده است، محکوم کرد.

سخنگوی گوترش گفت این تحریم‌ها «ضربه‌ای جدی به تلاش جمعی ما برای تحقق عدالت کیفری بین‌المللی» است.

او افزود این تحریم‌ها ممکن است مانع از انجام درست وظایف دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله رسیدگی به پرونده‌های ارجاع‌شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل شود و توانایی این نهاد برای اجرای عدالت در حق قربانیان را محدود کند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا عصر امروز اعلام کرد که واشنگتن هرگونه مبادله مالی با دیوان کیفری بین‌المللی را ممنوع خواهد کرد. 

این اقدام، کارزار طولانی‌مدت دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه این نهاد را تشدید می‌کند و تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفته که یکی از قضات پیشین این دادگاه برنده جایزه صلح نوبل شد.

در ادامه، هلند، کشور میزبان دیوان کیفری بین‌المللی و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند برای تداوم فعالیت این نهاد اقداماتی انجام خواهند داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آنتونیو گوترش ، سازمان ملل ، دیوان کیفری بین‌المللی
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