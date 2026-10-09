مهاجم پرسپولیس می‌گوید که خیلی خوشحالم که اسمم کنار آقای پروین و پیوس می‌آیدو باعث افتخار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس درباره پیروزی این تیم برابر تیم صنعت نفت آبادان اظهار کرد: به همه هواداران عزیز تبریک می‌گویم و خوشحالم که بردیم. می‌توانست بازی سختی باشد، کمااینکه اواخر بازی این اتفاق رخ داد. می‌دانستیم صنعت نفت با تمام قوا می‌آید که شرایطش را بهبود ببخشد و این اتفاق در دقایقی از بازی رخ داد. خوشحالم که دست پر از زمین خارج شدیم.

مهاجم پرسپولیس درباره قرار گرفتن نامش کنار بزرگان تاریخ این باشگاه بیان کرد: خیلی خوشحالم که اسمم کنار آقای پروین و پیوس می‌آید. همه این‌ها عدد و رکورد است و خیلی به آن فکر نمی‌کنم. این عزیزان جایگاه خودشان را در تاریخ پرسپولیس دارند و برای من باعث افتخار است که نامم کنار این عزیزان می‌آید. جا دارد یادی از این عزیزان کنم که دل هواداران را شاد می‌کردند و خیلی از آنها ممنونم.

علیپور درباره وضعیت خود در تیم ملی گفت: اولین چیزی که برای من مهم است و همیشه در دوره‌هایی که در پرسپولیس بودم به آن اشاره کرده‌ام، نظر کادر فنی تیم ملی است. این مهم‌ترین موضوع است و باید به آن احترام بگذاریم. در آخرین بازی دوستانه دچار مصدومیت شدم و همان‌طور که سایت فدراسیون اعلام کرد، متأسفانه نتوانستم تیم را همراهی کنم. این هم بخشی از فوتبال است. شرایط من مشخص است، اما مهم‌ترین چیز، احترام به نظر و هدف کادر فنی تیم ملی است و باید از آنها حمایت کنیم.

او بیان کرد: انتظار احترام از برخی رسانه ها دارم. از میثاقی و کسی نمی خواهم اسم بیاورم انتظار بیشتری می رود هر طور که دلشان می خواهد قضاوت نکنند.  میثاقی ناراحتی اش از این بود که چون نتوانستم به برنامه بروم قهر کرده و این رفتار بچه ۱۰ ساله است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، علی علیپور
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