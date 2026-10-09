رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با تاکید بر اینکه سهمیه خودروهای فرسوده بالای ۲۰ سال قطع نشده است، اعلام کرد برای صاحبان خودروهای فرسوده فرصت پنج‌ساله‌ای جهت جایگزینی در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در یک برنامه تلویزیونی با تشریح جزئیات آیین‌نامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده که در مردادماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید گفت: برای خودروهای سواری، سن ۲۰ سال به عنوان ملاک فرسودگی تعیین شده و این سن برای تاکسی‌های درون‌شهری ۱۲ سال و برای موتورسیکلت‌های کاربراتوری نیز ۶ سال در نظر گرفته شده که البته این موتورسیکلت‌ها در صورت احراز شرایط می‌توانند تا ۱۲ سال نیز فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه این آیین‌نامه حاصل ماه‌ها کار کارشناسی با محوریت وزارت صمت و همکاری بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی است، افزود: خودروهای بالای ۲۰ سال اعم از داخلی و خارجی، طبق جداول پیوست آیین‌نامه، فرسوده تلقی می‌شوند و زمینه برای اسقاط آنها فراهم شده است.

مقیمی تصریح کرد: موضوع اسقاط خودرو تنها به مباحث زیست‌محیطی و کاهش مصرف سوخت محدود نمی‌شود، بلکه ایمنی و حفظ جان سرنشینان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. خودرویی که ۲۰ سال از عمرش می‌گذرد، مقاومت فنی لازم در تصادفات رانندگی را ندارد. بنابراین بدون در نظر گرفتن استثنائات و میزان پیمایش، خودروهای بالای ۲۰ سال طبق قاعده کلی، فرسوده محسوب می‌شوند؛ چرا که تجربه و آمار نشان می‌دهد، پیمایش متوسط سالانه این خودروها حداقل ۲۵ هزار کیلومتر است.

رفع ابهام درباره محدودیت سوخت

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در واکنش به مباحث مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر قطع سهمیه بنزین خودروهای فرسوده تصریح کرد: سهمیه سوخت این خودروها قطع نشده و طبق آیین‌نامه، برای صاحبان خودروهای فرسوده فرصت پنج‌ساله‌ای جهت جایگزینی در نظر گرفته شده و این افراد تنها کافی است با ثبت‌ نام در «سامانه اسقاط کشور» از محدودیت‌های تردد معاف شوند تا زمانی که تسهیلات و شرایط لازم برای جایگزینی خودروی آنها فراهم شود.

مقیمی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی سه سال اخیر، بیش از ۱۵۰ هزار خودرو با مکانیزم‌های مختلف جایگزین شده‌ و این در حالی است که در ۱۷ سال پیش از آن، مجموعا ۳۰ هزار خودرو اسقاط شده بود و در حال حاضر سرعت اسقاط خودرو در کشور از روزانه ۳۵۰ دستگاه به ۱۴۰۰ دستگاه افزایش یافته است که حاکی از رشد چهار برابری این فرآیند است.

وی با استناد به آمار پلیس راهور مبنی بر تردد حدود ۴۲ میلیون وسیله نقلیه در کشور گفت: از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار وسیله موتورسیکلت، ۲۲ میلیون خودرو سواری و باقی آمار مربوط به سایر ناوگان حمل و نقل است و به‌ طور کلی ۳۵ درصد از کل ناوگان خودرویی کشور فرسوده است. با این حال نرخ فرسودگی در برخی بخش‌ها نظیر کشنده‌ها بسیار بالاتر و بیش از ۵۰ درصد و از مجموع ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار موتورسیکلت، حدود ۱۱ میلیون دستگاه در وضعیت فرسودگی قرار دارند.

تسهیلات اولویت‌بندی اجرایی

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر اینکه اسقاط باید ابزاری برای نوسازی باشد نه صرفا حذف خودروها افزود: برای حمایت از مالکان، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت سه‌ساله و نرخ سود ۸ درصد پیش‌بینی شده و این آمار برای تاکسی‌ها بین یک میلیارد تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که با احتساب شش گواهی به ارزش ۳۶۰ میلیون تومان برای اسقاط هر تاکسی و ارزش بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی لاشه تاکسی فرسوده در مجموع برای نوسازی و جایگزینی تاکسی‌ها تا یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار و تسهیلات ارائه می‌شود.

مقیمی ادامه داد: طرح نوسازی برای ناوگان به صورت کلید به کلید است و از آنجا که معیشت و اقتصاد یک خانواده به آن وسیله نقلیه گره خورده است تا زمانی که تاکسی جدید تحویل داده می‌شود تاکسی فرسوده در اختیار مالک و راننده آن است و فرایند آن گذشته از موارد سیستم بانکی به علت اعتبار سنجی به صورت میانگین تا ۴۵ روز طول می‌کشد.

وی در ادامه با اشاره به راهکارهای تقویت اقتصاد اسقاط گفت: با پیگیری‌ها و مکاتبات وزیر صمت با سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی مقرر شده تا صرفه‌جویی‌های حاصل از کاهش مصرف سوخت به‌ عنوان بخشی از عواید اسقاط لحاظ شود. بر این اساس منابع حاصل از این صرفه‌جویی به مالکانی که اقدام به اسقاط وسیله نقلیه خود می‌کنند، اختصاص خواهد یافت تا انگیزه بیشتری برای نوسازی این بخش فراهم شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع صندوق «سها» (صندوق حمایت از طرح‌های جایگزینی)، فرآیند اسقاط و جایگزینی با اولویت‌بندی در کلانشهرها نظیر تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز و بر اساس میزان آلایندگی خودروها و شاخص آلودگی شهرها آغاز شده است تا بیشترین بهره‌وری در کاهش آلایندگی محیط‌ زیست حاصل شود و اخیرا در تفاهمنامه با شهرداری اصفهان نیز نوسازی و اسقاط موتور سیکلت‌های فرسوده آغاز شد که در این شهر نیز شهرداری حدود ۴۰ ایستگاه شارژ برقی احداث کرده تا پاسخگوی نیاز متقاضیان و مردم باشد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: ایدرو ، سوخت خودرو ، سهمیه سوخت ، خودروی فرسوده
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
باسلام این روش درستی نیست ماپراید82 داریم بسیار کم مصرف هست ازماشین های جدید
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
شما محشرید
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۰۹:۳۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
سلام خدا وکیلی بیایید این خودروهای پوکیده را تو اولویت قرار بدید تحویل بگیرید ویه خودرو جدید ساخت داخل بدید .یکبارم سود نکنید فکر سلامتی ورفاه مردم باشید جای دوری نمیره
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
بهترین راهکار دادن امتیاز واردات خودرو خارجی به مالکان خودرو های فرسوده است هم بار مالی از دولت کم میشه و هم دست اقشار کم درآمد برای تبدیل خودرو.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
بیش از یکماه است برای کارت سوخت خودرو بصورت اینترنتی درخواست داده ام ،
با سامانه تماس گرفتم بعد از یکساعت انتظار و پشت خط ماندن ، اپراتور فرمودند:
صدور کارت سوخت دو ماه طول می کشد.

اونوقت تمام مسولین وزارت نفت مرتب اعلام می‌کنند،
صدور کارت سوخت یکروزه است !!!
درصورت امکان خبرنگاران محترم پیگیری کنید.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
گل بود به سبزه
آراسته شد
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
چرا از سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی ۱. یکدهم لیتر به مشتری تحویل نمیدهید. قطعا از حق الناس و سرقت محسوب می شود
شما همین یکدهم لیتر را در تعداد خودروها ضرب کن تا عدد (لیتراژ) بنزین تحویل داده نشده به مردم معلوم شود.
این رفتارها با هر توجیهی بسیار زشت وغیر قابل قبول است.
لااقل پایان سال این مقدار به کارت مردم پس دهید
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
وقتی پراید شد قیمت فضایی ۱.۵میلیار تومان کی دیگه میتواند خودرو بخرید فقط مدل پایین
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
خودرو پراید دارم ۲۴ سال مصرف زیر هفت بسیار محکم تر و بهتر یه پولی بگیر بزار سوار شیم جدید نمیخواهیم هر ماشینی فرسوده نیست
۰
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
پراید ۲۰ سالم از خودروی ۵ ساله خودم و خودروی ۱۰ ساله خانمم بنزین خیلی کمتری مصرف می کنه برای همین نگهش داشتم
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