مسابقات متمرکز کشوری راگبی با معرفی تیم‌های برتر در سه بخش ساحلی، بزرگسالان و جوانان، به میزبانی زنجان به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات متمرکز کشوری راگبی از ۱۴ تا ۱۷ مهرماه با حضور تیم‌هایی از استان‌های مختلف کشور در زنجان برگزار شد و تیم‌های برتر در سه بخش ساحلی، بزرگسالان و جوانان مشخص شدند.

در بخش راگبی ساحلی، تیم کنگره ۶۰ عنوان قهرمانی را به دست آورد، مازندران دوم شد و تیم زنجان دهیاری کلاسنگیان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش بزرگسالان، تیم شیراز با کسب مقام نخست قهرمان مسابقات شد، قم در جایگاه دوم ایستاد و تیم‌های تهران کلاب و کنگره ۶۰ به‌صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در بخش جوانان نیز شیراز عنوان قهرمانی را به دست آورد، کرمانشاه دوم شد و تیم‌های قم و دهیاری کلاسنگیان به‌صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

این رقابت‌ها در چارچوب برنامه‌های انتخابی تیم ملی راگبی برای اعزام به مسابقات سال آینده برگزار شد و عملکرد ورزشکاران حاضر، در مسیر ارزیابی و انتخاب نفرات تیم ملی مورد توجه قرار گرفت.

نتایج نهایی مسابقات متمرکز کشوری راگبی در زنجان

راگبی ساحلی

مقام اول: کنگره ۶۰
مقام دوم: مازندران
مقام سوم: زنجان دهیاری کلاسنگیان

بخش بزرگسالان

مقام اول: شیراز
مقام دوم: قم
مقام سوم مشترک: تهران کلاب و کنگره ۶۰

بخش جوانان

مقام اول: شیراز
مقام دوم: کرمانشاه
مقام سوم مشترک: قم و دهیاری کلاسنگیان

برچسب ها: راگبی ، انجمن راگبی
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