ابوالفضل زندی و آرین سلیمی، نمایندگان اوزان ۵۸- و ۸۰+ کیلوگزم تکواندوی ایران، به مدال طلای رقابت‌های گرندپری پاریس دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابت‌های تکواندوی گرندپری پاریس، در وزن ۵۸- کیلوگرم، مهدی رزمیان در دور نخست مقابل گابریل راموس از برزیل ۲ بر صفر به برتری رسید اما در دور دوم به مصاف ابوالفضل زندی، دیگر نماینده ایران در این وزن رفت و در پایان با نتیجه دو بر صفر تن به شکست داد.

ابوالفضل زندی پس از یک دور استراحت و پیروزی برابر مهدی رزمیان، مقابل ایساکا از نیجریه در ۲ راند به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. زندی در نیمه نهایی با شکست رودریگز از اسپانیا راهی فینال شد و در فینال نیز با در ۲ راند متوالی و با نتایج ۷ بر ۴ و ۱۱ بر ۶ برابر تائه جون پارک از کره جنوبی به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم، آرین سلیمی، دارنده مدال طلای المپیک که چند روز پیش نیز به مدال طلای بازی‌های آسیایی رسید، در دور نخست برابر محمدحسین یزدانی، دیگر نماینده ایران در این وزن، به میدان رفت و در پایان در ۲ راند متوالی به برتری رسید. سلیمی در دومین مبارزه برابر ماولونوف از ازبکستان در ۲ راند و با نتایج مشابه ۱۶ بر صفر به برتری رسید و در ادامه با شکست ۲ بر صفر پلونس از بلاروس راهی نیمه نهایی شد.

سلیمی در نیمه نهایی برابر عیسی سیف از مصر در ۲ راند و با نتایج ۱۰ بر ۶ و ۱۱ بر ۳ صاحب برتری شد و به فینال راه یافت. وی در مبارزه فینال نیز مقابل کادن‌ کانینگهام از بریتانیا در راند نخست ۱۴ بر ۹ شکست خورد اما در ۲ راند بعدی به ترتیب با نتایج ۱۳ بر ۶ و ۱۱ بر ۷ به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد.

برچسب ها: تکواندوی قهرمانی ، مسابقات تکواندو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
آفرین🇮🇷💖🏅
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