محمد نوری پس از شکست سنگین نفت آبادان مقابل پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر از هدایت این تیم کنار رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - هیئت مدیره صنعت نفت آبادان بلافاصله بعد از شکست مقابل پرسپولیس تشکیل جلسه داد و طی توافقی دو طرفه، محمد نوری از هدایت طلایی‌پوشان آبادانی برکنار شد.

محمد نوری که در ابتدای فصل با تصمیم مدیران باشگاه صنعت نفت آبادان برای نخستین‌بار در دوران حرفه‌ای خود به‌عنوان سرمربی روی نیمکت یک تیم قرار گرفت، حالا پس از کسب نتایج ضعیف و شکست مقابل پرسپولیس، از هدایت طلایی‌پوشان آبادانی کنار گذاشته شده است.

صنعت نفت آبادان در شرایطی به کار خود با نوری پایان داد که این تیم از هشت مسابقه ابتدایی فصل تنها چهار امتیاز به دست آورده و در قعر جدول رقابت‌ها قرار گرفته است. نتایجی که نه‌تنها انتظارات هواداران را برآورده نکرد، بلکه عملکرد تیم در دو فاز هجومی و دفاعی را نیز با انتقاد‌های جدی مواجه ساخت. طلایی‌پوشان در هفته‌های اخیر نتوانستند روند مناسبی را در پیش بگیرند و تداوم ناکامی‌ها، سرانجام مدیران باشگاه را به سمت ایجاد تغییر روی نیمکت سوق داد.

برچسب ها: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ، محمد نوری
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
افتضاح تر از این مربی وجود نداشت اصلا اگر او را مربی بدانید
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