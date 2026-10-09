وزیر ورزش و جوانان در مراسم رونمایی از ترجمه ارمنی کتاب «خون دلی که لعل شد» در دانشگاه دولتی ایروان حضور پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان امروز (جمعه ۱۷ مهرماه) در ادامه برنامه‌های دومین روز سفر رسمی خود به ارمنستان، با حضور در دانشگاه دولتی ایروان، در مراسم رونمایی از نسخه ارمنی کتاب «خون دلی که لعل شد»، روایت خاطرات حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای از دوران مبارزات علیه رژیم پهلوی، زندان و تبعید شرکت کرد.

‌این مراسم با حضور خلیل شیرغلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، معاون بین‌الملل مؤسسه حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، رئیس دانشگاه دولتی ایروان و جمعی از مدیران، استادان، پژوهشگران و دانشجویان این دانشگاه در سالن فردوسی برگزار شد.

‌دنیامالی در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های اخیر، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد و اظهار داشت: ملت ایران همواره صلح‌طلب بوده است، اما در برابر هرگونه تجاوز و تعرض به سرزمین و استقلال خود ایستادگی خواهد کرد.

‌وزیر ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به محتوای کتاب «خون دلی که لعل شد» گفت: جذابیت این کتاب در آن است که زندگی یک شخصیت تاریخی را نه از جایگاه سیاسی و مسئولیت‌های بعدی او، بلکه از دوران جوانی روایت می‌کند؛ جوانی در خانواده‌ای ساده که به مطالعه، شعر، ادبیات و فراگیری علم علاقه‌مند بود و به‌تدریج وارد مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود شد.

‌وی افزود: شاید مهم‌ترین بخش این کتاب، فاصله میان جوانی یک فرد و شخصیتی باشد که بعد‌ها به آن تبدیل می‌شود؛ مسیری که با مطالعه، آموزش، تلاش، زندان، تبعید و تحمل دشواری‌ها طی شده است.

‌دنیامالی با بیان اینکه از جایگاه وزیر ورزش و جوانان، بیش از هر چیز از زاویه جوانان به این اثر نگاه می‌کند، تصریح کرد: «وقتی یک جامعه جوانانش را فقط نسل آینده خطاب می‌کند، ممکن است مسئولیت امروز آنها را نادیده بگیرد. اما وقتی جوان را صاحب امروز بداند، دانشگاه، ورزشگاه، آزمایشگاه، محیط کار و فضای فرهنگی، همه به میدان حضور آنان تبدیل می‌شوند.»

‌وی با اشاره به مفهوم عنوان کتاب اظهار داشت: «خون دلی که لعل شد» درباره ارزش رنجی است که برای رسیدن به یک هدف تحمل می‌شود. البته هر رنجی ارزشمند نیست، بلکه آنچه به رنج معنا می‌بخشد، هدف، انتخاب و نوع مواجهه انسان با دشواری‌هاست.

‌وزیر ورزش و جوانان همچنین خلوص و ایستادگی را از ویژگی‌های برجسته شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: در اندیشه سیاسی ایشان، استقلال، عزت ملی، مقابله با سلطه خارجی و حمایت از جریان‌های مقاومت جایگاهی اساسی داشت و سیاست بین‌الملل، عرصه آزمون استقلال، هویت و عدالت ملت‌ها بود.

‌دنیامالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انسجام اجتماعی اظهار داشت: در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی، پذیرش تفاوت سلیقه‌ها، دیدگاه‌ها و مذاهب در درون جامعه، در کنار حفظ استقلال، عزت و هویت ملی و ایستادگی در برابر تحمیل اراده قدرت‌های خارجی معنا پیدا می‌کند.

‌وی در پایان با ابراز خرسندی از حضور در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی ایروان، بر اهمیت گسترش پیوند‌های فرهنگی و علمی ایران و ارمنستان تأکید کرد و گفت: «امیدوارم این دیدار، بیش از آنکه یک مراسم رسمی باشد، فرصتی برای شناخت متقابل ایران و ارمنستان باشد؛ شناختی که از کتاب آغاز شود، به دانشگاه برسد، در فرهنگ ادامه پیدا کند و در ورزش، دوستی و همکاری میان جوانان دو کشور معنای تازه‌ای پیدا کند.»

‌کتاب «خون دلی که لعل شد» روایت خاطرات حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای از سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی، بازداشت‌ها، دوران زندان و تبعید پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است که نسخه ارمنی آن در این مراسم رونمایی شد. این کتاب تاکنون به همت موسسه حفظ و نشر آثار رهبر شهید به ٢۵ زبان زنده دنیا ترجمه شده است.