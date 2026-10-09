یک خرس ماده در محدوده سیوند بر اثر برخورد با خودروهای عبوری تلف شد؛ حادثه‌ای در مجاورت منطقه شکارممنوع کوه خرسی که ضرورت اتخاذ تدابیر ایمنی برای حفاظت از حیات‌وحش را یادآوری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخورد خودرو‌های عبوری با یک قلاده خرس ماده در محدوده سیوند، به تلف شدن این حیوان منجر شد؛ حادثه‌ای که با توجه به مجاورت بزرگراه شیراز ـ اصفهان و راه‌آهن شیراز با منطقه شکارممنوع کوه خرسی، بار دیگر ضرورت توجه به ایمنی حیات‌وحش در مسیر‌های عبوری از زیستگاه‌های طبیعی را مطرح می‌کند.

لیلا جولایی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت امور حیات‌وحش، اعلام کرد: روز پنج‌شنبه، در پی گزارش مردمی مبنی بر مشاهده خرسی که بر اثر برخورد با خودرو تلف شده بود، محیط‌بانان شهرستان‌های مرودشت به محدوده سیوند اعزام شدند. بررسی اولیه نشان داد حیوان تلف‌شده، یک قلاده خرس ماده بوده که با خودرو‌های عبوری برخورد کرده است.

مجاورت منطقه شکارممنوع کوه خرسی با بزرگراه شیراز ـ اصفهان و خط راه‌آهن شیراز، این محدوده را به یکی از نقاط نگران‌کننده از نظر تلفات جاده‌ای حیات‌وحش تبدیل کرده است؛ حوادثی که تکرار آنها ضرورت بررسی راهکار‌های کاهش برخورد وسایل نقلیه با جانوران را دوچندان می‌کند.

کاهش سرعت در محدوده‌های مجاور زیستگاه‌ها، توجه به علائم هشداردهنده و پیش‌بینی تمهیدات ایمن برای عبور حیات‌وحش می‌تواند در کاهش این‌گونه تلفات مؤثر باشد.

منبع: محیط زیست فارس

برچسب ها: محیط زیست فارس ، تکرار ، مرگ ، حیات وحش ، خرس ماده ، جاده شیراز اصفهان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
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