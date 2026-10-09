ترامپ در چرخشی نسبت به مواضع پیشین آمریکا و اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، اعلام کرد که مسکو به زودی گازوئیل خود را وارد بازار جهانی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی پیش اعلام کرد که برای دریافت گازوئیل از روسیه به توافق رسیده است؛ اقدامی که چرخشی چشمگیر در سیاست چندساله واشنگتن برای اعمال فشار بر مسکو به دلیل جنگ اوکراین به شمار می‌رود و با هدف مقابله با افزایش قیمت سوخت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انجام شده است.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به این توافق دست یافته است. 

پیش‌تر انتظار می‌رفت دو طرف در این تماس درباره یک مورد مشکوک ابتلا به طاعون در روسیه گفت‌و‌گو کنند، اما ترامپ در عوض اعلام کرد روسیه بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به آمریکا تحویل خواهد داد.

به گفته او، ۵۰۰ هزار تن دیگر در ماه نوامبر و یک میلیون تن نیز «بلافاصله پس از آن» ارسال خواهد شد. ترامپ همچنین نوشت روسیه در مدت کوتاهی پس از آن، ۳ میلیون تن دیگر گازوئیل تحویل خواهد داد.

این اعلام غافلگیرکننده در حالی مطرح شد که ترامپ ماه گذشته قانونی گسترده برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه امضا کرد؛ قانونی که هدف آن محدود کردن اقتصاد روسیه و منابع مالی مورد استفاده آن در جنگ اوکراین بود.

این قانون مقام‌ها و بانک‌های روسیه و همچنین ناوگان نفتکش‌های روسیه را هدف تحریم قرار می‌دهد و هرگونه سرمایه‌گذاری جدید آمریکا در روسیه و انجام معاملات مربوط به بدهی‌های دولتی این کشور را ممنوع می‌کند.

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: صادرات گازوئیل ، روسیه و آمریکا ، ترامپ و پوتین
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