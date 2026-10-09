باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که «اگر اعدام عامل تیراندازی پایگاه نظامی فورت هود پخش شود، آن را به صورت زنده تماشا نخواهد کرد.»

او افزود که نمی‌داند آیا این پخش زنده که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) قصد دارد پس از اعدام عامل حمله‌ای که در سال ۲۰۰۹ منجر به کشته شدن ۱۳ نفر شد، انجام دهد، انجام خواهد شد یا خیر.

ونس توضیح داد: «نمی‌دانم که آیا واقعا چنین اتفاقی خواهد افتاد یا نه» و اگر هم پخش شود، «آن را تماشا نخواهم کرد.»

ساعاتی پیش پنتاگون اعلام کرد اعدام نیضال حسن، روان‌پزشک پیشین ارتش آمریکا که در سال ۲۰۰۹ در تیراندازی پایگاه نظامی فورت هود ۱۳ نفر را کشت، قرار است سوم دسامبر با جوخه آتش اجرا و به‌صورت زنده پخش شود؛ اقدامی که در صورت اجرا، بی‌سابقه خواهد بود.

یک مقام پنتاگون به رویترز گفت جزئیات پخش زنده این اعدام بعداً اعلام می‌شود. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز با تأیید این تصمیم گفت مردم باید بتوانند اجرای حکم را تماشا کنند تا پیامد‌های چنین اقداماتی را درک کنند.

منبع: النشره