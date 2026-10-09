باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - درحالی که پیش از این برخی رسانه‌ها از درخواست ماهانه ۱۵ میلیاردی امیر قلعه‌نویی برای ادامه همکاری با تیم ملی در جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان خبر داده بودند، سخنگوی فدراسیون فوتبال ضمن رد این موضوع اعلام کرد این مربی قرارداد را به شکل سفید امضا تحویل داده است.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت: قرارداد قلعه‌نویی تا جام جهانی سالانه ۳۰ میلیارد بود که الان سالانه ۵۰ میلیارد در نظر گفته‌ایم‌. او هم رقمی در قراردادش ننوشته و بی‌انصافی است اگر بگوییم ماهانه ۱۵ یا ۳۰ میلیارد می‌خواهد.

او ادامه داد: ۹۰ میلیارد برای جام ملت‌ها را رد می‌کنم‌. اگر ما موافقت کرده و جمع‌بندی کنیم تا پایان جام ملت‌ها و سال قراردادش ۵۰ میلیارد است.