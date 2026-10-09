دومین اکسپوی فارس با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و پیش‌بینی حضور حدود ۳۰۰ میهمان خارجی، بستری برای معرفی ظرفیت‌های شهرستانی، صنایع تولیدی و توانمندی‌های صادراتی استان فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بازدید از روند آماده‌سازی سایت نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز اعلام کرد: دومین نمایشگاه اکسپوی فارس با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و میهمانان خارجی از کشور‌های همسایه، روز یکشنبه نوزدهم مهرماه افتتاح خواهد شد.

مسعودگودرزی، در حاشیه بازدید از روند آماده‌سازی و غرفه‌سازی دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان (اکسپو) اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش‌های شبانه‌روزی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس و سایر دستگاه‌های تخصصی، بستر‌های لازم برای برگزاری رویدادی در شأن استان فراهم شده است.

او با اشاره به وسعت ۲۰ هزار مترمربعی فضای نمایشگاهی امسال افزود: استقبال شرکت‌ها و واحد‌های صنعتی، چه از داخل استان و چه از سایر نقاط کشور، بسیار چشمگیر بوده است که این نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت بالای اقتصاد فارس است.

حضور پررنگ صنایع دانش‌بنیان و ظرفیت‌های شهرستانی

معاون اقتصادی استاندار فارس با تأکید بر تفاوت محتوایی نمایشگاه امسال نسبت به دوره گذشته تصریح کرد: یکی از نقاط قوت نمایشگاه امسال، حضور پررنگ‌تر بخش صنایع‌دستی، گردشگری و شرکت‌های دانش‌بنیان است که با برنامه و تراکم بسیار خوبی در این دوره حضور یافته‌اند.

او همچنین از اختصاص غرفه‌های ویژه برای فرمانداری‌های سراسر استان خبر داد و گفت: با توجه به پتانسیل‌های منحصر‌به‌فرد هر شهرستان، امسال فرصتی فراهم شده تا «اطلس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان» به‌طور کامل در معرض دید عموم قرار گیرد که این امر می‌تواند مسیر معرفی توانمندی‌های بومی را هموارتر کند.

هدف‌گذاری برای جذب سرمایه و بازار‌های بین‌المللی

گودرزی به بخش بین‌الملل این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و با حضور اتاق‌های بازرگانی مشترک با کشور‌های همسایه، پیش‌بینی می‌شود قریب به ۳۰۰ میهمان خارجی از ظرفیت‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه بازدید کنند.

او در پایان با اشاره به تأکید استاندار فارس بر برگزاری هرچه بهتر این رویداد، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی است و امیدواریم خروجی نهایی این رویداد، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه بازار‌های صادراتی برای استان فارس باشد.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: اکسپو ، فارس ، جذب سرمایه‌گذاری ، توسعه ، بازارهای صادراتی
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