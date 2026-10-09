باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که زمین‌لرزه‌ای قدرتمند به بزرگی ۷.۶ ریشتر پاناما را لرزانده و به‌دنبال آن، در امتداد سواحل غربی آمریکای مرکزی و جنوبی هشدار سونامی صادر شده است.

به گفته سازمان زمین‌شناسی آمریکا، زمین‌لرزه در امتداد سواحل جنوبی پاناما رخ داده و کانون زلزله در نزدیکی جنوبی‌ترین نقطه این کشور در آمریکای مرکزی قرار داشت.

مؤسسه علوم زمین‌شناسی دانشگاه پاناما اعلام کرد که این زمین‌لرزه اندکی پیش از ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی، در نزدیکی شهر جنوبی تونوسی رخ داد. این مؤسسه همچنین از وقوع زمین‌لرزه دومی به بزرگی ۶ ریشتر در ساعت ۱:۲۲ بعدازظهر (به وقت محلی) خبر داد.

روزنامه محلی «لا پرنسا» گزارش داد که در پی «لرزش شدید زمین»، ساختمان‌ها، مدارس و خانه‌ها در سراسر پاناما تخلیه شدند.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد که احتمال وقوع امواج خطرناک در امتداد سواحل کاستاریکا، اکوادور، پرو، نیکاراگوئه، گواتمالا، السالوادور و مکزیک وجود دارد.

منبع: گاردین