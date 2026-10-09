باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مدیریت بحران در کلان‌شهرها، فراتر از اقدامات اولیه امداد و نجات، نیازمند آمادگی زیرساختی تمامی بازو‌های خدماتی شهرداری است. در همین راستا، «مانور صلابت زاگرس» با هدف ارزیابی هماهنگی میان‌بخشی و ارتقای تاب‌آوری در برابر حوادث بزرگ‌مقیاس (مانند زلزله)، بستر عملیاتی مهمی را فراهم آورد تا دستگاه‌های شهری نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند.

سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی خدمات شهری، با درک حساسیت نقش خود در زمان بروز بحران، با تمام توان در این رزمایش حضور یافت.

حضور این سازمان در مانور صلابت زاگرس، تنها یک اقدام نمایشی نبود؛ بلکه تمرینی هدفمند برای استقرار سریع تجهیزات لجستیکی، سازماندهی نیرو‌های تخصصی و ایجاد پروتکل‌های واکنش سریع در شرایطی است که شهر با فشار‌های مضاعف روبروست.

این سازمان با اولویت‌بندی استمرار خدمت‌رسانی و مدیریت بهینه منابع در شرایط اضطراری، نشان داد که توسعه تاب‌آوری شهری در گرو آمادگی تمامی حلقه‌های خدمات شهرداری است تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، مدیریت بحران با کمترین وقفه و با حداکثر نظم و انضباط اجرایی صورت پذیرد. این آمادگی، پیامی روشن برای ارتقای امنیت روانی جامعه در زمان‌های سخت و بحرانی است.