باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون فوتبال ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اخراج وینچنزو مونتلا سرمربی ایتالیایی خود را اعلام کرد.

این تصمیم در شرایطی گرفته شد که ترکیه سال ناامیدکننده‌ای را پشت سر گذاشته است. تیم مونتلا ابتدا در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شد و پس از آن نیز شروع بسیار ضعیفی در لیگ ملت‌های اروپا داشت. چهار شکست متوالی در این رقابت‌ها فشار روی سرمربی ایتالیایی را به اوج رساند.

یکی از نتایج سنگین اخیر، شکست ۴ - ۱ مقابل ایتالیا در بورسا بود. ترکیه چند روز بعد در بلژیک نیز با سه گل شکست خورد و مونتلا پس از آن مسابقه تأکید کرده بود تیمش باید به کار و پیشرفت ادامه دهد، اما حمایت فدراسیون دوام زیادی نداشت.

مونتلا از سال ۲۰۲۳ هدایت ترکیه را بر عهده داشت و در مجموع ۴۰ مسابقه روی نیمکت این تیم نشست؛ حاصل کار او ۲۱ پیروزی، پنج تساوی و ۱۴ شکست بود.

او در دوره حضورش توانست ترکیه را به مرحله یک‌چهارم نهایی یورو ۲۰۲۴ برساند، اما نتایج سال ۲۰۲۶ در نهایت باعث پایان همکاری شد.