نتانیاهو با حمایت از تصمیم واشنگتن برای تحریم دیوان کیفری بین‌المللی، از ترامپ و وزیر خارجه آمریکا بابت این تحریم تشکر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، روز جمعه با حمله به دیوان کیفری بین‌المللی، حمایت خود را از تصمیم دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های جامع علیه این نهاد اعلام کرد و مدعی شد که این نهاد «یک نهاد سیاسی است که تهدیدی برای موجودیت دموکراسی‌ها محسوب می‌شود».

نتانیاهو در بیانیه‌ای که توسط دفترش منتشر شد، گفت: «من از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به خاطر این اقدام قاطع در اعمال تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی تقدیر می‌کنم.»

روز جمعه، آمریکا تحریم‌هایی را علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعلام و ادعا کرد که اگر این دیوان آنچه را که «تهدیدات» خود علیه آمریکایی‌ها می‌نامید، متوقف نکند، آن را منحل خواهد کرد؛ اقدامی که دیوان آن را به عنوان حمله‌ای به حاکمیت قانون رد کرد.
از سوی دیگر، دیوان کیفری بین‌المللی تحریم‌های آمریکا را به شدت رد کرد و آنها را حمله‌ای به حاکمیت قانون توصیف کرد. این سازمان از کشور‌های عضو خود خواست تا در مواجهه با اقدامات آمریکا، ادامه فعالیت آن را تضمین کنند.

این تحریم‌ها در پی تشدید فشار آمریکا بر دیوان کیفری بین‌المللی از زمان صدور حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم تروریستی اسرائیل، در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه، اعمال می‌شود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، دیوان کیفری بین المللی ، جنایتکار جنگی
خبرهای مرتبط
ناوی پیلای، حقوقدان منتقد اسرائیل، برنده نوبل صلح ۲۰۲۶ شد
واکنش دیوان کیفری بین‌المللی به تحریم‌های واشنگتن: تاریخ قضاوت خواهد کرد
گسترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد
ناوی پیلای، حقوقدان منتقد اسرائیل، برنده نوبل صلح ۲۰۲۶ شد
ادعای هماهنگی نظامی آمریکا و اسرائیل برای ازسرگیری حملات
شرط یمن برای برقراری پرواز‌ها به و از فرودگاه ریاض
تماس قریب‌الوقوع پوتین و ترامپ
دو حمله به مدارس و موج تهدید‌های اینترنتی «جمعه خونین»؛ لهستان در آماده‌باش امنیتی
۱۴۰ پرواز لغو و حمل و نقل مختل شد؛ چرا بلژیکی‌ها اعتراض می‌کنند؟
عقب‌نشینی دولت فرانسه در برابر دانش‌آموزان؛ اعتراضات ادامه دارد
درگیری‌های امنیتی در حسکه پس از برافراشتن پرچم سوریه
کاهش بهای نفت در پی فروکش کردن نگرانی‌ها از حمله به ایران
آخرین اخبار
انتقاد زلنسکی از توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه
تشکر نتانیاهو از آمریکا درپی تحریم دیوان کیفری بین‌المللی
هشدار سونامی در آمریکای مرکزی پس از زلزله شدید پاناما
ونس تماشای زنده اعدام عامل تیراندازی فورت هود را رد کرد
ترامپ از توافق برای دریافت گازوئیل روسیه خبر داد
گوترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرد
تعلیق پرواز‌های فلای‌دبی و پاکستان به عربستان
اسلام‌آباد: نیرو‌های پاکستانی وارد یمن نخواهند شد
ادعای هماهنگی نظامی آمریکا و اسرائیل برای ازسرگیری حملات
زاخارووا: برای مقابله با گسترش نئونازیسم نباید دیر شود
امارات: مهاجم پرواز فلای‌دبی احتمالا از حملات یازده سپتامبر الگو گرفته بود
ترامپ: جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد
کویت سامانه پدافند هوایی ۴۸۹ میلیون دلاری از انگلیس می‌خرد
واکنش دیوان کیفری بین‌المللی به تحریم‌های واشنگتن: تاریخ قضاوت خواهد کرد
خسارت ۳۰ میلیون یورویی اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه
شرط یمن برای برقراری پرواز‌ها به و از فرودگاه ریاض
گسترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
تماس قریب‌الوقوع پوتین و ترامپ
افزایش دو برابری زنان سرپرست خانوار در غزه بعد از جنگ
۱۴۰ پرواز لغو و حمل و نقل مختل شد؛ چرا بلژیکی‌ها اعتراض می‌کنند؟
درگیری‌های امنیتی در حسکه پس از برافراشتن پرچم سوریه
سازمان ملل: تقریباً تمام جمعیت غزه پیش از زمستان به سرپناه نیاز دارند
اردوغان: اسرائیل تهدیدی برای امنیت منطقه است
هشدار سازمان ملل درباره خطر سیلاب و کمبود سرپناه در غزه
ناوی پیلای، حقوقدان منتقد اسرائیل، برنده نوبل صلح ۲۰۲۶ شد
دمیتریف: اروپا در زمستان با کمبود شدید گاز روبه‌رو می‌شود
دو حمله به مدارس و موج تهدید‌های اینترنتی «جمعه خونین»؛ لهستان در آماده‌باش امنیتی
عقب‌نشینی دولت فرانسه در برابر دانش‌آموزان؛ اعتراضات ادامه دارد
کاهش بهای نفت در پی فروکش کردن نگرانی‌ها از حمله به ایران
ریاض حمله به فرودگاه ملک خالد را تایید کرد