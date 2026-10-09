باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، روز جمعه با حمله به دیوان کیفری بین‌المللی، حمایت خود را از تصمیم دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های جامع علیه این نهاد اعلام کرد و مدعی شد که این نهاد «یک نهاد سیاسی است که تهدیدی برای موجودیت دموکراسی‌ها محسوب می‌شود».



نتانیاهو در بیانیه‌ای که توسط دفترش منتشر شد، گفت: «من از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به خاطر این اقدام قاطع در اعمال تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی تقدیر می‌کنم.»



روز جمعه، آمریکا تحریم‌هایی را علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعلام و ادعا کرد که اگر این دیوان آنچه را که «تهدیدات» خود علیه آمریکایی‌ها می‌نامید، متوقف نکند، آن را منحل خواهد کرد؛ اقدامی که دیوان آن را به عنوان حمله‌ای به حاکمیت قانون رد کرد.

از سوی دیگر، دیوان کیفری بین‌المللی تحریم‌های آمریکا را به شدت رد کرد و آنها را حمله‌ای به حاکمیت قانون توصیف کرد. این سازمان از کشور‌های عضو خود خواست تا در مواجهه با اقدامات آمریکا، ادامه فعالیت آن را تضمین کنند.



این تحریم‌ها در پی تشدید فشار آمریکا بر دیوان کیفری بین‌المللی از زمان صدور حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم تروریستی اسرائیل، در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه، اعمال می‌شود.



منبع: آناتولی