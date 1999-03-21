باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مسئله جاده رامهرمز - باغملک تنها ایمنی جاده نیست؛ انباشت زباله‌های شهری در حاشیه آن، معضلی تازه ساخته که اهالی منطقه و رهگذران را به ستوه آورده است.

این مسیر یکی از محورهای پرتردد و حادثه‌خیز خوزستان است. جاده‌ای کوهستانی با پیچ‌های تند که شرایط نامناسب آن، سال‌هاست زمینه‌ساز تصادفات و حوادث فراوان شده، اما داستان این مسیر به وضعیت جاده ختم نمی‌شود؛ زباله‌هایی که در حاشیه آن تلنبار شده‌اند، دردسرهای اهالی را دوچندان کرده است.

در حاشیه این جاده، تلی از زباله خودنمایی می‌کند که علاوه بر منظره ناخوشایند، بوی نامطبوعی را در مسیر پراکنده کرده است. یکی از اهالی منطقه با لحنی آمیخته به ناچاری می‌گوید: اینجا در از زباله‌ شده و احشام ما شکم‌هایشان پر از پلاستیک و زباله است.

یکی دیگر از محلی ها نیز گفت: شب‌ها جاده مه‌آلود است و وقتی که زباله ها به آتش کشیده می‌شوند، جریان باد دود را مستقیما به سمت روستای ما می آورد.

پاسخ فرماندار؛ جاده جدید در راه است

یوسف زمانی‌اصل، فرماندار رامهرمز، درباره دو مطالبه اصلی مردم منطقه گفت: دو موضوع را مردم مطرح کردند؛ یکی بحث جاده و دیگری موضوع پسماند. در هر دو موضوع ورود کردیم.

او درباره جاده جدید توضیح داد: موقعیت جدیدی با توجه به جاده‌ای که در سال‌های گذشته در نظر گرفته شده بود، تعریف شده و پیمانکار در حال کار است. جاده جدید بافتی گچی و بسیار سخت دارد. طول آن هفت کیلومتر است و عملیات خاکبرداری یک میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب انجام شده که عدد بسیار قابل‌توجهی است.

آقای زمانی اضافه کرد: نزدیک به ۲۶ ابنیه دارد که از این تعداد ۱۳ ابنیه کار شده و ۱۳ ابنیه باقی مانده است. پروژه فعال است و مطالبات نیز در حال حل شدن است تا در آینده‌ای نه چندان دور به بهره‌برداری برسد و زیر بار برود.

پسماند؛ ایستگاه جدید در انتظار تأیید محیط زیست

فرماندار رامهرمز درباره وضعیت پسماند نیز گفت: در هفته گذشته جلسه‌ای در استانداری داشتیم و وضعیت پسماند شهرستان رامهرمز مورد بررسی قرار گرفت. دو مرحله کار وجود دارد؛ یکی طرح مطالعات ایستگاه پسماند شهر رامهرمز که ایستگاه جدید توسط مشاور طرح تکمیل شده و وارد مرحله ارزیابی زیست‌محیطی شده است. شهرداری اقدام کرده و مشاور جدید نیز قرارداد بسته است. طی ماه آینده، پس از تأیید سازمان محیط زیست و تأیید مطالعات مشاور، وارد عملیات در محل جدید خواهیم شد.

با این حال مردم منطقه خواستار ساماندهی وضعیت جاده و تعیین تکلیف محل انباشت پسماندها هستند. اما با وجود پیگیری‌های مردمی، این وضعیت همچنان ادامه دارد و اهالی چشم‌انتظار رسیدگی مسئولان‌اند.

جاده رامهرمز – باغملک، فقط یک مسیر رفت‌وآمد نیست؛ آینه‌ای است از رها شدن. از یک سو، جاده‌ای که سال‌هاست قربانی می‌گیرد و از سوی دیگر، زباله‌هایی که بوی تعفنشان تا خانه‌های اهالی می‌رسد. حالا مسئولان از جاده جدید و ایستگاه پسماند جدید می‌گویند؛ باید دید این وعده‌ها چه زمانی به واقعیت می‌رسند.