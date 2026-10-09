باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اندکی پس از اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ورود گازوئیل روسیه به بازار جهانی انرژی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به شدت از این تصمیم انتقاد کرده و آن را تصمیمی در جهت «سرمایه‌گذاری در جنگ اوکراین» خواند.

زلنسکی گفت: «تصمیم آمریکا برای اجازه دادن به روسیه جهت فروش گازوئیل در بازار جهانی، سرمایه‌گذاری در جنگی است که باید به آن پایان داد، نه اینکه آن را طولانی‌تر کرد».

زلنسکی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «هدیه دادن به روسیه صلح یا منفعتی برای جهان متمدن به همراه نخواهد داشت. روسیه این گازوئیل را با پیمان‌شکنی بیشتر جبران خواهد کرد».

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد که برای دریافت گازوئیل از روسیه به توافق رسیده است؛ اقدامی که چرخشی چشمگیر در سیاست چندساله واشنگتن برای اعمال فشار بر مسکو به دلیل جنگ اوکراین به شمار می‌رود و با هدف مقابله با افزایش قیمت سوخت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انجام شده است.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به این توافق دست یافته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «بلافاصله مجوز عمومی موقتی صادر می‌کند تا عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی امکان‌پذیر شود».

منبع: بریکینگ نیوز