باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- مرتضی صبوری، کارشناس هواشناسی قم، در گفتگو با بخش خبر شبانگاهی سیمای استانی نور درباره وضعیت دمای استان گفت: امروز بیشینه دمای شهر قم به ۳۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر رسید که نسبت به روز گذشته بدون تغییر بود؛ این در حالی است که امروز صبح کمینه دما در ایستگاه شکوهیه ۱۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

کاهش محسوس دمای هوا از شنبه شب

وی افزود:برای فردا نیز همین دمای ۳۴ درجه پیش‌بینی می‌شود، اما از فردا شنبه شب روند کاهشی دما در سطح استان آغاز خواهد شد و برای روز‌های یکشنبه و دوشنبه، بیشینه دمای قم حدود ۳۱ درجه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان در ادامه با اشاره به وضعیت جوی روز‌های آینده تصریح کرد: فردا شنبه با فعالیت موجی روی استان، شاهد افزایش ابر خواهیم بود و در برخی ساعات، افزایش موقتی سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد با گردوخاک همراه خواهد بود. همچنین احتمال بارش‌های رگباری، به‌ویژه در ارتفاعات استان وجود دارد و از این رو، هشدار زرد هواشناسی صادر شده است.

صبوری خاطرنشان کرد: با خروج این موج، برای روز یکشنبه در برخی ساعات شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهیم بود و برای روز دوشنبه، جوی نسبتاً آرام پیش‌بینی می‌شود. همچنین سامانه بارشی احتمالی دیگری برای اواخر وقت سه‌شنبه انتظار می‌رود.