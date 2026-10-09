رئیس فدراسیون فوتبال از جذب مربی خارجی برای تیم ملی فوتبال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در جریان صحبت‌های خود درباره آنتونیو گالیاردی، مربی ایتالیایی سابق تیم ملی ایران که اکنون در کادر فنی تیم ملی ایتالیا فعالیت می‌کند، به موضوع جذب مربی خارجی اشاره کرد. موضوعی که نشان می‌دهد اضافه شدن یک چهره خارجی به کادر فنی تیم ملی در دستور کار قرار گرفته است.

مهدی تاج رئیس فدارسیون فوتبال گفت: یکی از بهترین مربیان را برای کمک قلعه نویی آوردیم. ایشان به خاطر شرایط کشور سر بازی‌ها نیامد. رابط حضور ایشان خطیر نبود و کارهای جذبش هم کمیته بینالملل ما انجام داد. از این مربی جریمه هم گرفتیم. الان هم کمک مربی ایتالیا و دستیار مانچینی است. الان هم پیگیر هستیم تا یک کمک مربی برای قلعه نویی بیاوریم.

بر این اساس، فدراسیون فوتبال و امیر قلعه‌نویی در جست‌وجوی گزینه‌ای هستند که بتواند با نظر مشترک طرفین به کادر فنی تیم ملی اضافه شود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، مربی خارجی
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