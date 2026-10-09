وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از بررسی و توافق درباره برخی پروژه‌های مشترک اقتصادی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در نشست سه‌جانبه رؤسای جمهور این سه کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، در حاشیه اجلاس سران کشورهای مشترک‌المنافع و اجلاس محیط‌زیستی خزر نشست سه‌جانبه‌ای را برگزار کردند.

سید عباس عراقچی در توضیح این نشست گفت: این نشست به ابتکار روسیه شکل گرفت و در آن، برخی از پروژه‌های مشترک سه کشور مورد بحث و توافق قرار گرفت.

وزیر امور خارجه با اشاره به وجود پروژه‌هایی که همکاری اقتصادی سه کشور را دربرمی‌گیرد، اظهار کرد که در این نشست درباره این پروژه‌ها گفت‌وگو و توافق صورت گرفت.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، کشورهای حاشیه دریای خزر
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