دیدار تیم‌های فوتبال دورتموند و وردربرمن با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در نخستین بازی هفته پنجم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال دورتموند در ورزشگاه خانگی اش میزبان وردربرمن بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز تیم دورتموند با حمایت هوادارانش برای زدن گل تلاش زیادی کرد تا اینکه در دقیقه ۸۰ دنیل اسونسون قفل دروازه وردربرمن را باز کرد.

۵ دقیقه بعد نیکو اشلوتربک گل دوم زنبور‌ها را زد تا آن‌ها در آستانه یک پیروزی شیرین خانگی قرار بگیرند، اما وردربرمن که چیزی برای از دست دادن نداشت شروع به حمله کرد و در دقیقه ۸۸ لودوویت ریس دروازه دورتموند را باز کرد تا یکی از گل‌های خورده جبران شود.

در ادامه بازیکنان وردربرمن که روحیه گرفته بودند بازهم روی دروازه دورتموند حمله ترتیب دادند و در دقیقه ۲+۹۰ نیکلاس فولکروگ گل تساوی بخش را زد تا بازی ۲ - ۲ شود.

دورتموند با این تساوی خانگی ۱۳ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول قرار دارد، اما  فرصت فاصله گرفتن از رقبایش را از دست داد.

وردربرمن نیز با ۸ امتیاز در رده چهارم قرار گرفته است.

برچسب ها: بوندسلیگا آلمان ، دورتموند ، وردربرمن
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