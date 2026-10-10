باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی فخیم‌زاده، بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون در پستی اینستاگرامی خبر از ساخت فصل دوم سریال «خواب و بیدار» را داد و اعلام کرد: از زمان پخش سریال «خواب و بیدار ۱» این ایده مطرح بود که فصل دوم این سریال را کار کنیم. ولی من، چون تابه‌حال اینکار را نکرده بودم و هیچ‌زمان فصل دوم کاری را نساخته بودم، با این خواسته مقاومت می‌کردم.

فخیم‌زاده ادامه داد: از آنجایی که این اواخر بیکار بودم، به این سوژه زیاد فکر کردم و تصمیم گرفتم سریال «خواب و بیدار ۲» را بنویسم و بعد بسازم. حدود ۶ ماه طول کشید، تا فیلمنامه آن را بنویسم. نمی‌توانم قسمت دقیقی برای آن مشخص کنم، ولی سریال بیشتر از ۲۶ قسمت خواهد بود. فیلمنامه تصویب شد و اکنون در مسیر کار‌های اداری و برآورد است. این سریال به تهیه‌کنندگی رضا انصاریان است، که پیش از این سابقه همکاری با او در چند اثر را داشته‌ام.

سریال «خواب و بیدار» با بازی محمد صادقی، دانیال حکیمی، لادن طباطبایی، مهدی فخیم‌زاده، لیلا برخورداری و رویا نونهالی درباره زنی به نام ناتاشا بود، که به ایران باز می‌گردد تا معامله‌ای را در مورد مواد مخدر انجام دهد، اما وقتی پول خود را از دست می‌دهد، مجبور می‌شود دزدی‌هایی را انجام و حتی معامله خود را نیز به اتمام برساند، که در پایان کشته می‌شود.

فخیم‌زاده در این سریال با دستمایه قرار دادن داستانی پرکشش، یک تیم پلیسی ویژه را در مقابل یک زن خلافکار حرفه‌ای قرار داد. تلاش هر یک از دو طرف ماجرا، برای به زانو در آوردن طرف مقابل، کشمکش جذابی را برای جذب مخاطب پدید آورد.