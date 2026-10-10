مهدی فخیم‌زاده در ویدئویی از ساخت فصل دوم سریال «خواب و بیدار» خبر داد و اعلام کرد: این سریال بعد تامین برآورد وارد فاز تولید خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی فخیم‌زاده، بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون در پستی اینستاگرامی خبر از ساخت فصل دوم سریال «خواب و بیدار» را داد و اعلام کرد: از زمان پخش سریال «خواب و بیدار ۱» این ایده مطرح بود که فصل دوم این سریال را کار کنیم. ولی من، چون تابه‌حال اینکار را نکرده بودم و هیچ‌زمان فصل دوم کاری را نساخته بودم، با این خواسته مقاومت می‌کردم. 

فخیم‌زاده ادامه داد: از آنجایی که این اواخر بیکار بودم، به این سوژه زیاد فکر کردم و تصمیم گرفتم سریال «خواب و بیدار ۲» را بنویسم و بعد بسازم. حدود ۶ ماه طول کشید، تا فیلمنامه آن را بنویسم. نمی‌توانم قسمت دقیقی برای آن مشخص کنم، ولی سریال بیشتر از ۲۶ قسمت خواهد بود. فیلمنامه تصویب شد و اکنون در مسیر کار‌های اداری و برآورد است. این سریال به تهیه‌کنندگی رضا انصاریان است، که پیش از این سابقه همکاری با او در چند اثر را داشته‌ام.

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سریال «خواب و بیدار» با بازی محمد صادقی، دانیال حکیمی، لادن طباطبایی، مهدی فخیم‌زاده، لیلا برخورداری و رویا نونهالی درباره زنی به نام ناتاشا بود، که به ایران باز می‌گردد تا معامله‌ای را در مورد مواد مخدر انجام دهد، اما وقتی پول خود را از دست می‌دهد، مجبور می‌شود دزدی‌هایی را انجام و حتی معامله خود را نیز به اتمام برساند، که در پایان کشته می‌شود. 

فخیم‌زاده در این سریال با دستمایه قرار دادن داستانی پرکشش، یک تیم پلیسی ویژه را در مقابل یک زن خلافکار حرفه‌ای قرار داد. تلاش هر یک از دو طرف ماجرا، برای به زانو در آوردن طرف مقابل، کشمکش جذابی را برای جذب مخاطب پدید آورد.

برچسب ها: ناتاشا ، خواب و بیدار ، مهدی فخیم زاده ، ژانر پلیسی
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پخش سریال «خواب و بیدار» فخیم زاده از آی فیلم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
تو سریال اون زمان لادن طباطبایی نقش پلیس را بازی کرده بود الان لادن طباطبایی آمریکا زندگی می‌کنه می‌گفت از بچه مریضش مواظبت می‌کنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
باسلام خدمت کارگردانان و تهیه کننده گان محترم میگما کشتی تایتانیک بعد از صدسال شاید بیشتر هنوز فراموش نشده اما کشتی دنا ما و یا اون کشتی دیگری بود رفته بود کشتی سانچی چرا به فرا موشی سپرده شدند چرا فیلم این کشتی ها را نمی سازید چرا تو ایران قهرمانان که از آب و خاک شون دفاع کردند فراموش میشود چرا همت نمیکنید فیلمی که در شأن شهدای سانچی ودنا باشه بسازید ؟؟؟ فقط یک جو همت لازم است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
فیروزی
۱۵:۲۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
عالیه .به نظرم سریال خوبی از آب در میاد
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
کاش ادامه خط قرمز وبرف بی صدا میبارد را هم می ساختید که هردو ناتموم موندند.
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
ناتاشا الان انگشت کوچیکه ی این امروزی ها هم نیمیشه
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
احتمالا شبیه همین کارگاه علوی جدید بشود هیچکی نمیبیندش
۷
۴
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Iran (Islamic Republic of)
میثم
۱۱:۳۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
چه اصراری دارند که همش ادامه یه چیزو در ضعیف ترین حالت ممکن بسازند؟ خوش رکاب، پایتخت، مرد هزار چهره، نون خ و ... همشون هم نسخه اولشون فقط به درد بخور بود. یکم خلاقیت یکم دست توی جیب کنین پول به نویسنده درست و درمون و خلاق بدین و یک محتوای جدید و به درد بخور بسازین
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
محمد موذنی
۱۶:۵۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
در حاشیه و مرد هزارچهره ۲ همتراز نسخه های اولشون بودن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
تجربه شده فیلمای دوفصلی همیشه فصل اول خوب بوده بعدش جالب نبوده
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
موفق باشید آقای فخیم زاده عزیز
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
چقدر خوب
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۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
ای خدا ،
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۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
عالیییییییییییییییی
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
هر فصل جدیدی که میسازید از قبل ضعیف تره ، یا کار نسازید یا از فصل قبل قوی تر باشه
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۹:۲۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
امیدوارم فصل بعدی خواب بیدار به خوبی فصل اول و بهتر از فصل اول بسازن و مثل سریال پلیسی دیگه ایشان نشه

مثلا سریال مثل حس سوم ، زنی که با بو کشیدن جای مواد متوجه میشه => غیرقابل باور ، بازی ضعیف بازیگرها
یا سریال بی صدا فریاد کن ، با اینکه فیلنامه شروع خوبی داره ( ایده جالب اشتباه سوار شدن ماشین ) ولی در ادامه فیلنامه افت میکنه
و ...

فیلنامه قوی و بازی خوب و داستان قابل باور از جلوه های ویژه مثلا نحوه نمایش انفجار و تصادف ماشین خیلی مهمتر هست

من بابت ساخت سریال ولایت عشق ایشان دوست دارم و براشون آرزوی موفیت دارم :)
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۹:۲۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
تو بین سریال های پلیسی که آقای فخیم زاده ساختن ، "خواب بیدار" از همه بهتر بود ، با اینکه بعدش سریال پلیسی زیاد ساختن ولی خواب بیدار از بعدی ها بهتر بود

سریال پلیسی ایشان

سریال حس سوم
بی صدا فریاد کن
ساختمان 85
فوق سری

چرا من میگم خواب بیدار بهتر بود ، چون سریال های بعدی ایشان یا فیلنامه ها ضعیف تر ، غیرقابل باور ، مصنوعی و گاها بچه گانه بود
خواب بیدار ، قابل باور تر ، فیلنامه بهتر و بازی بهتر بازیگرها و انتخاب مناسب بازیگر ها بود
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
نظر شما هم



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