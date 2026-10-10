مقصودی در صفحه مجازی خود از بازگشت برنامه زنده «ثریا» به آنتن تلویزیون پس از چند ماه توقف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن مقصودی، تهیه‌کننده و مجری برنامه «ثریا» در صفحه مجازی خود خبر از بازگشت برنامه زنده «ثریا» به آنتن تلویزیون بعد از حدود چهار ماه و نیم توقف داد و اعلام کرد که این برنامه از یکشنبه آتی پخش خود را از سر می‌گیرد.

مقصودی در این پست ضمن تشکر از مساعدت‌های رئیس رسانه ملی، ابراز امیدواری کرد که برنامه «ثریا» کما فی‌السابق بتواند با همان صراحت همیشگی‌اش دیده‌بان پیشرفت ایران باشد.

گفتنی است پیش از این، مستند‌های این برنامه برای روایت مقاومت مردم ایران از شبکه یک از سر گرفته شده بود.