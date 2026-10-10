باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز (روز شنبه) بسته می‌شود و تیم‌های فوتبال پیکان و شمس آذر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم پیکان قبل از تعطیلات لیگ برتر برابر استقلال شکست خورد و با ۸ امتیاز در رتبه دهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان ساکت الهامی به دنبال بردن تیم شمس آذر هستند تا ۲ پله در جدول رده بندی صعود کند و از منطقه خطر سقوط به لیک دسته اول دور شود.

تیم پیکان در این فصل هنوز نتوانسته به ثبات لازم برسد و در هفته‌های گذشته فراز و نشیب زیادی داشته. همچنین تعداد گل‌های زده پیکان در هر بازی کم است و ساکت الهامی باید چاره‌ای برای این نقطه ضعف بیاندیشد. همچنین لهامی برای کسب اولین پیروزی پیکان برابر شمس آذر در لیگ برتر روی حجت احمدی حساب ویژه‎ای بازی کرده که با یک گل و دو پاس گل بهترین عملکرد را در بین بازیکنان این تیم دارد.

در آن طرف، تیم شمس آذر قبل از تعطیلات لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۳ بر ۲ به گل گهر باخت و با ۵ امتیاز در رتبه شانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

تیم شمس آذر همچنان با این استراتژی بازی می‌کند که برای آنها نباختن در اولویت است. وحید رضایی از فصل گذشته تا کنون با همین تفکر در میدان حضور داشته، اما جایگاه این تیم در فصل جاری می‌تواند هشداری جدی برای شمس آذر باشد تا مشخص شود که برای کسب موفقیت، و حتی بقا در لیگ برتر، تنها کسب تساوی کافی نیست. کسب پیروزی برابر پیکان که عملکرد دفاعی نسبتاً خوبی در این فصل داشته، کاری دشوار برای قزوینی‌ها خواهد بود، اما غیرممکن نیست.

در چهار تقابل قبلی، شمس آذر به دو برد دست یافته و دو بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.