باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - درگیری علیرضا بیرانوند با مدیران تراکتور بعد از بازی با استقلال هنوز ادامه و مدیران تراکتور در جدیدترین اقدام خود مانع حضور بیرانوند در هتل محل اقامت سرخپوشان تبریزی در مجموعه بنیان دیزل شدند که این گلر از کار مدیران ناراحت شد.

همچنین داستان بیرانوند و خدمت سربازی اش وارد مرحله جدیدی شده است و گفته می شود سازمان نظام‌وظیفه به این دروازه‌بان اعلام کرده تا زمان مشخص‌شدن وضعیت کمیسیون پزشکی‌اش حق خروج از کشور را ندارد و حتی اگر بیرو با مدیران باشگاه به این اختلاف نمی‌خورد، او نمی‌توانست شاگردان جواد نکونام را در سفر به مسقط برای بازی با الشمال همراهی کند مگر آنکه مشکل خروج از کشورش را حل کند.