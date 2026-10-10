علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی‌پوش تیم تراکتور با دستور نظام وظیفه فعلا حق خروج از کشور را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - درگیری علیرضا بیرانوند با مدیران تراکتور بعد از بازی با استقلال هنوز ادامه و مدیران تراکتور در جدیدترین اقدام خود مانع حضور بیرانوند در هتل محل اقامت سرخپوشان تبریزی در مجموعه بنیان دیزل شدند که این گلر از کار مدیران ناراحت شد.

همچنین داستان بیرانوند و خدمت سربازی اش وارد مرحله جدیدی شده است و گفته می شود سازمان نظام‌وظیفه به این دروازه‌بان اعلام کرده تا زمان مشخص‌شدن وضعیت کمیسیون پزشکی‌اش حق خروج از کشور را ندارد و حتی اگر بیرو با مدیران باشگاه به این اختلاف نمی‌خورد، او  نمی‌توانست شاگردان جواد نکونام را در سفر به مسقط برای بازی با الشمال همراهی کند مگر آنکه مشکل خروج از کشورش را حل کند.

برچسب ها: تیم پیکان تهران ، لیگ برتر فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
دکتر علی نصیری
۱۸:۱۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
احسنت،قانون برای همه است،حتی باید به بازیکنان فوتبال به اندازه کارمندان مثل کارگر و کارمند ماهی ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومن حقوق داده شود نه فصلی دهها و صد ها میلیارد تومن آن هم بیشتر از بیت المال و جیب مردم،یه عده کیف کنند و دهها خانه و ماشین و...داشته باشند و یک عده با حقوق ۲۰ تومنی در فقر مطلق باشد این عدالت نیست،می توان آن هزاران میلیارد حقوق اضافی که به فوتبالی ها حقوق می دهند کسر کرد و اکثریت کارمندان را از فقر نجات داد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
کسی که بخاد پرروبازی دربیاره باید بشینه سر جاش
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
من جا نظام وظیفه باشم میگم باید بری برجک نگهبانی بدی ۲ سال
اینا حتی حاضر نیستند بجای سربازی فوتبال بازی کنن در تیم های نظامی
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
ابروی هرچی مرد و لر بامعرفت هست رو بردی.
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۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
چرا برای خدمت سربازی هی بهانه و فرار داره. مگه خونش از خون بچه های ما رنگین تره. ملیاردها ملیارد. به جیب زده حالا سربازی نمیره. ببرینش پادگان هم موهاشو بزنید هم بفرستینش مرزهای وطن
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۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
مشکل کشور فقط بیرانونده
۱۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
آذری ها قبلا ناراحت میشدن ما به بیران وند انتقاد میکردیم ، الان فهمیدید این چیه
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
محصول روشهای غلط زنوزی ، خداداد عزیزی و بیرانوند !!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
والا سربازی اینقدر ترس نداره
با افتخار سرباز مرزبانی بودم
۱
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
خود کرده را تدبیر نیست !!!
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
اره باید بره سربازی. مواظب باشید مثل مهرداد پولادی نکنه با اینکه عضو ثابت تیم ملی بود. با تیم ملی از کشور خارج شد و از دسترس خارج. بفرستیدش مرز شرق کشور با اشراری که هر روز جولان میدند بجنگه.
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۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
بیرو بای بای
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۳۹
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