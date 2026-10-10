کارشناس داوری درباره قضاوت محمدی در بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت احمد محمدی در بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: در همان ابتدای بازی، مهاجم صنعت نفت در آفساید نبود و کمک داور اشتباه کرد که پرچم را بالا برد. در دقیقه ۵ بازی، گل پرسپولیس درست بود. در دقیقه ۱۰ بازی، یک آدم معمولی که هیچ سررشته‌ای از فوتبال هم نداشته باشد می‌داند که اتفاقی در محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداده است، اما نمی‌دانم محمدی براساس چه خطایی نقطه پنالتی را نشان داد و در نهایت VAR هم ضربه پنالتی را رد کرد.

او افزود: آقای محمدی! تشخیص خطا‌های خود را بالا ببرید. این داور در آن صحنه حضور داشت، اما به اشتباه خطای پنالتی به نفع صنعت نفت گرفت و از آن طرف هم کمک داور ویدیویی پنالتی را رد کرد. در دقیقه ۵۱ بازی، پنالتی پرسپولیس درست بود. در دقیقه ۶۵ بازی، با توجه به بررسی VAR گل صنعت نفت صحیح بود. البته آن قدر محوطه جریمه شلوغ بود که ما مجبوریم بگوییم که نظر VAR صحیح است. در دقیقه ۸۵ بازی، گل سوم پرسپولیس صحیح بود.

کارشناس داوری درباره اینکه پرسپولیسی‌ها معتقد بودند که نفتی‌ها بر روی نیازمند خطا کردند و نباید گل مورد قبول قرار می‌گرفت، گفت: محوطه جریمه پرسپولیس آن قدر شلوغ بود که ما دیدیم توپ وارد دروازه پرسپولیس شده است و اصلا نفهمیدیم و VAR هم تاییدش کرد. به هر حال تشخیص اینکه بازیکن صنعت نفت آبادان قبل از زدن گل خطا کرده سخت بود. توپ هم اول به دست بازیکن زرد خورد و بعد به دست بازیکن قرمز خورد و وارد دروازه پرسپولیس شد. VAR هم گل را تایید کرد.

او در پایان خاطر نشان کرد: من از قضاوت محمدی راضی نبودم، چون او یک تصمیم تاثیرگذار را در دقیقه ۱۰ گرفت و اگر پنالتی را VAR رد نمی‌کرد، شاید اتفاق بدی رخ می‌داد.