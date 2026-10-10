باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی مربی تیم پایه پرسپولیس و کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد سرخپوشان برابر صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: پرسپولیس در همان نیمه اول بازی کار را تمام کرد، چون نیمکت فنی صنعت نفت آبادان در لبه تیغ بودند و فشار زیادی بر روی آنها بود و آماده بودند که گل نخورند، اما پرسپولیس گل اول را خیلی زود به ثمر رساند و پشت سر هم موقعیت خلق می‌کرد و از لحاظ کیفیت فنی خیلی بالاتر از نفت آبادان بود.

او افزود: گلی که صنعت نفت آبادان زد روی اشتباه گلر و خط دفاع پرسپولیس به ثمر رسید، اما این ۲ تیم از لحاظ فنی قابل مقایسه با هم نبودند و پرسپولیس تعویض‌هایی که انجام می‌داد تیمش پرقدرت‌تر می‌شد، اما از آن طرف تیم صنعت نفت این امکان را نداشت تا مهره‌های کلیدی بیاورد و ضعیف‌تر بود. در مجموع پرسپولیس یک سر و گردن از حریفش بالاتر بود.

آشتیانی درباره اینکه استفاده از بازیکن ۱۷ ساله به نام پویا اسمی در ترکیب سرخپوشان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: اسمی در تیم جوانان پرسپولیس است. همان قدر که به بازی آمد خیلی خوب بود. من بازی اسمی را در رده جوانان دیده‌ام و خیلی خوب بازی می‌کند. او یکی از مهره‌های کلیدی تیم جوانان پرسپولیس است. اینکه به اسمی فرصت دادند خیلی خوب است، چرا که این بازیکن آن قدر خوب کار کرده است که چند تیم لیگ برتری او را می‌خواستند و در پرسپولیس ماند و نتیجه اش هم دید و به تیم بزرگسال آمده است و بازی هم کرد.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه نبود کنعانی زادگان در خط دفاع تاثیرگذار بود، بیان کرد: تیم صنعت نفت آبادان فرصتی نداشت که بگویم خط دفاعی مان چطور بود و فقط یک کرنر زدند و گل شد.

او درباره اینکه پرسپولیس باز هم روی ضربه کرنر گل خورد، اظهار کرد: به نظرم گلی که صنعت نفت زد خطا بود، چون بازیکن شماره ۷ صنعت نفت دست نیازمند را کشید و او نتوانست واکنشی نشان بدهد و توپ را دفع کند.

آشتیانی درباره اینکه عملکرد تیوی بیفوما را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: عملکرد بیفوما فوق العاده هست و او نسبت به فصل گذشته و حتی بازی در استقلال خوزستان خیلی بهتر شده است.

او درباره اینکه پرسپولیس می‌تواند روند خوب خود را در ادامه لیگ داشته باشد، بیان کرد: بله، پرسپولیس نسبت به همه تیم‌ها بهتر بازی می‌کند و هیچ تیمی در سطح این تیم تا الان ندیدم. استقلال هم مهره‌های اصلی اش در اندازه پرسپولیس نیستند و حتی بازیکن در نیمکت ندارد و یک مقدار لیگ فشرده شود استقلال از لحاظ مهره خالی می‌شود. تفاوت پرسپولیس با سایر تیم‌ها از زمین تا آسمان است.

آشتیانی درباره اینکه اورونوف باز هم در ترکیب اصلی قرار نمی‌گیرد، اظهار کرد:به هر حال تشخیص سرمربی هست که اورونوف را در ترکیب اصلی نگذارد. به هر حال این بازیکن دید که سرمربی پرسپولیس برایش رقیب ایجاد کرد و او دید که اگر خوب بازی نکند جایگاه خود را در لیست ۱۸ نفره هم از دست می‌دهد به خاطر همین در بازی با صنعت نفت تلاش کرد و گل سوم هم زد. پرسپولیس تیم پرمهره‌ای هست و جای این نیست که کسی کم کاری کند و قطعا جایش روی نیمکت است و همین موضوع باعث شد که اورونوف در این بازی به خودش بیاید.

کارشناس فوتبال درباره تساوی استقلال و تراکتور بیان کرد: تراکتور نسبت به فصل گذشته خیلی تغییر کرده است و بیشتر ضدحمله را در دستور کار قرار دادند واز پرس عقب زمین استفاده می‌کنند. از آن طرف، استقلال هم به گل رسید، اما نتوانست از گلش محافظت کند و مساوی کرد. تیم استقلال هم خیلی از بالا پرس نمی‌کند و خیلی تهاجمی نیست و بعید می‌دانم این ۲ تیم بتوانند برای پرسپولیس دردسر درست کنند.

او درباره اینکه تیم سپاهان با ۶ گل برابر تیم فجرشهید سپاسی شکت خورد، بیان کرد: امسال تیم فجر عملکرد خوبی نداشته است. خطیبی بیان کرده که بازیکنش حتی قدرت خرید یک استوک هم نداشته است و این مسائل دلیلی نمی‌شود که فجر به این صورت بازی کند. سپاهانی‌ها اراده می‌کردند خط دفاع فجر را جا می‌انداختند. به نظرم اگر شرایط به این صورت باشد تیم‌های فجر، صنعت نفت و مس شهر بابک احتمال دارد به دسته پایین‌تر سقوط کنند.

آشتیانی درباره اینکه عملکرد هفته هشتم لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: با وجود اینکه تعطیلات لیگ برتر عجیب و غریب بود، اما بازی‌ها خوب شروع شدند و پرگل بودند و امیدوارم این موضوع تداوم داشته باشد و تیم‌ها بیایند فوتبال زیبایی بازی کنند و برای گل زدن به زمین مسابقه بروند و نتیجه گرا نباشند