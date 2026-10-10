مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان از بارور بودن ۲۰۹ هکتار از ۲۴۰ هکتار اراضی زیرکشت زیتون در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مالکی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان گفت: این شهرستان دارای ۲۴۰ هکتار سطح زیر کشت زیتون است که از این میزان، ۲۰۹ هکتار بارور و ۳۱ هکتار غیربارور است.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود متوسط عملکرد زیتون در شهرستان به ۸۵۰ کیلوگرم در هکتار و میزان تولید میوه زیتون به حدود ۱۷۷ تن برسد.

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مالکی اظهار کرد: با احتساب هر ۱۰ کیلوگرم زیتون برای تولید یک لیتر روغن، ظرفیت تولید روغن زیتون شهرستان حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ لیتر برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان کرد: ۱۱۰ بهره‌بردار در زمینه تولید زیتون در شهرستان فعالیت دارند و ارقام مختلفی از جمله زرد، کرونایکی، آربیکن و میشن در باغات این شهرستان کشت شده است.