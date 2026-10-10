دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به انتشار شایعاتی درباره تشکیل پرونده قضایی مرتبط با استانداری، اعلام کرد: اتهام فساد مالی صرفاً درباره یکی از کارکنان این مجموعه مطرح است.

باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده مطرح‌شده درباره یکی از کارکنان استانداری، اعلام کرد: اتهام فساد مالی در این پرونده صرفاً متوجه یک نفر است و تاکنون اتهامی علیه سایر کارکنان استانداری مطرح نشده است و از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست از انتشار مطالب تأییدنشده و دامن زدن به شایعات درباره این پرونده خودداری کنند.

مهدی بخشی با بیان اینکه متهم برای انجام بررسی‌های تکمیلی در اختیار اداره‌کل اطلاعات استان قرار گرفته است، اظهار کرد: اتهامات تفهیم‌شده به این فرد شامل اختلاس، ارتشاء و پول‌شویی است و تحقیقات با هدف بررسی ابعاد پرونده و تعیین دقیق میزان مبالغ مرتبط با اتهامات همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات قانونی در اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی، تصریح کرد: با توجه به محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و محدودیت‌های قانونی انتشار اطلاعات پرونده در این مرحله، موضوع اطلاع‌رسانی باید در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.

دادستان کرمان به مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده پس از صدور حکم و قطعیت آن، با رعایت ضوابط قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: دادگستری ، کرمان
خبرهای مرتبط
از ساماندهی محله‌ها تا صیانت از اراضی؛ روایت ۱۳ ماهه تغییر در منطقه ۳ کرمان
تعطیلی ادارات و مدارس کرمان به علت گرد و غبار
۴۰ هزار زوج، یک «رویش امید»؛ وقتی درمان ناباروری به شبکه‌ای ملی رسید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان فرار عامل ترور مدافع امنیت در فاریاب/قاتل، قبل از تدفین شهید، به هلاکت رسید
آخرین اخبار
پایان فرار عامل ترور مدافع امنیت در فاریاب/قاتل، قبل از تدفین شهید، به هلاکت رسید
دو واحد تولیدی و یک مدیرنمونه، برگزیده کشوری شدند/ آسانسور های غیراستاندارد مجتمع های پزشکی
هشدار زرد هواشناسی؛ وزش باد و انتقال ریزگرد به مناطق مختلف استان کرمان از یکشنبه تا سه‌شنبه
اتهام فساد مالی در پرونده اخیر استانداری صرفاً متوجه یک نفر است