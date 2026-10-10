باشگاه خبرنگاران جوان - جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» به مناسبت روز جهانی کودک در لارستان برگزار شد؛ این جشن با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» و با حضور کودکان و اعضای هلال احمر برگزار شد؛ برنامه در حسینیه فاطمه الزهرا (س) و با همکاری پایگاه شهید مختار اجرا شد؛ هدف آن ایجاد فضای شاد، تقویت روحیه نوع‌دوستی و آشنایی کودکان با فعالیت‌های بشردوستانه بود؛ برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی نیز اجرا شد.

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منبع: مدینه صابری - فارس

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