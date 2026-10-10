شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» به مناسبت روز جهانی کودک در لارستان برگزار شد؛ این جشن با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» و با حضور کودکان و اعضای هلال احمر برگزار شد؛ برنامه در حسینیه فاطمه الزهرا (س) و با همکاری پایگاه شهید مختار اجرا شد؛ هدف آن ایجاد فضای شاد، تقویت روحیه نوع‌دوستی و آشنایی کودکان با فعالیت‌های بشردوستانه بود؛ برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی نیز اجرا شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مدینه صابری - فارس

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار به روایت تصاویر

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار به روایت تصاویر

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار به روایت تصاویر

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار به روایت تصاویر

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار به روایت تصاویر

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار به روایت تصاویر

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار به روایت تصاویر

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ»

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار به روایت تصاویر

برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار به روایت تصاویر

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برچسب ها: هفته کودک ، سوژه خبری ، ویژه برنامه
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برگزاری جشن بزرگ «غنچه‌های سرخ» در لار به روایت تصاویر