دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که دونالد ترامپ از مشارکت مسکو در حل‌وفصل وضعیت پیرامون ایران استقبال کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، در یک نشست خبری اعلام کرد که ولادیمیر پوتین به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه همچنان به قوت خود باقی است.

اوشاکوف گفت: «ضمناً، پیشنهاد ما برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه، به‌عنوان راهکاری احتمالی برای خروج از بن‌بست، همچنان پابرجاست.»

او افزود: «نکته قابل توجه این است که دونالد ترامپ این موضوع را مورد توجه قرار داد و از مشارکت مسکو در حل‌وفصل وضعیت پیرامون تهران استقبال کرد.»

به گفته اوشاکوف، پوتین در این گفت‌و‌گو با تأکید بر تداوم فرصت‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسئله ایران تصریح کرد که امکان‌های دیپلماسی به‌هیچ‌وجه به پایان نرسیده است و تلاش برای دستیابی به توافق با تهران هم امکان‌پذیر و هم ضروری است.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت ترامپ از مشارکت مسکو در تلاش‌ها برای حل‌وفصل وضعیت پیرامون ایران استقبال کرد و به این موضوع توجه نشان داد.

اوشاکوف همچنین دیدار یک و نیم ساعته پوتین و پزشکیان را در ترکمنستان دوستانه توصیف کرد و گفت به زودی درباره عرضه سوخت گازوئیل روسیه اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع:تاس

برچسب ها: ترامپ و پوتین ، اورانیوم غنی شده ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
رفیق قافله و شریک دزد
۰
۲
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United States of America
Mohieddin
۱۰:۱۳ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
ولادمیر پوتین رهبر روسیه حامی ایران است اما در سطحی با سیاست های راهبردی در کنار کشورمان خواهد ماند که ایران پای خود از گلیم هسته ایی درازتر نکند ، به زبان دیگر او ایرانی (با ذائقه روسی) را دوست دارد که آمریکا دوست دارد.و السلام بر شهیدان مطهر.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
2دقلکار یکی از یکی کثیف تر
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
اینکه ترامپ برای کنترل گازوئیل دست به دامن پوتین شده یعنی جنگ با ایران ادامه خواهد یافت ... همه آماده دور جدید جنگ بشید
۰
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