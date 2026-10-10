باشگاه خبرنگاران جوان - جاده‌های خوزستان امسال، شلوغ‌تر از سال گذشته‌اند. آمارها می‌گویند مردم این استان بیش از گذشته راهی جاده‌ها می‌شوند؛ اما نه برای سفر به استان‌های دیگر، بلکه برای تردد در همین محورهای داخلی.

خوزستان، به‌واسطه گستردگی جغرافیایی، پراکندگی شهرها و فاصله زیاد میان مرکز استان و شهرستان‌ها، همواره یکی از پرترددترین استان‌های کشور در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای بوده است

پایانه‌های مسافربری اهواز، آبادان، خرمشهر، دزفول و بهبهان، هر روز پذیرای هزاران مسافری هستند که برای کار، درمان، تحصیل یا دیدار خانواده راهی جاده می‌شوند. در چنین استانی، هر تغییر در آمار جابه‌جایی مسافران، فقط یک عدد نیست؛ روایتی است از اقتصاد، اشتغال و زندگی روزمره مردم.

یزدان خسروی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان می‌گوید: در ۶ ماهه امسال شاهد افزایش قابل‌توجه در آمار کل مسافران و سفرهای جاده‌ای بوده‌ایم؛ به‌طوری که کل مسافران جابه‌جاشده با رشد ۱۹.۰۶ درصدی به ۳ میلیون و ۹۶۴ هزار نفر افزایش یافته است.

او با اشاره به آمار کل سفرهای انجام‌شده افزود: در همین مدت تعداد سفرهای انجام‌شده در سطح استان نیز از ۳۸۲ هزار و ۱۴۲ سفر در سال ۱۴۰۴ به ۵۰۲ هزار و ۶۴۸ سفر در سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر رشد ۳۱.۵۳ درصدی است.

نکته کلیدی این آمار، تمرکز سفرها بر محورهای داخلی استان است. خسروی در تحلیل جزئیات این آمار، تمرکز بر جابه‌جایی‌های داخلی را شاخص اصلی دانست و اضافه کرد: در بخش مسافر درون‌استانی، شاهد رشد ۳۳.۱۶ درصدی در تعداد مسافر و رشد ۴۰.۵ درصدی در تعداد سفرها بوده‌ایم که این آمار نشان‌دهنده افزایش تقاضا و تردد شهروندان در محورهای داخلی استان است.

در سوی دیگر، آمار سفرهای برون‌استانی کاهش را نشان می‌دهد. خسروی گفت: در بخش جابه‌جایی برون‌استانی، آمارها با کاهش همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که مسافران برون‌استانی ۲۳ درصد و سفرهای برون‌استانی ۲۰ درصد نسبت به پارسال کاهش یافته‌اند. این کاهش، در حالی رخ می‌دهد که سفرهای داخلی رشد داشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان یادآور شد: این اداره‌کل با رصد دقیق داده‌های سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، تمامی ظرفیت‌های ناوگان عمومی را برای پاسخگویی به تقاضای سفرهای درون‌استانی و تسهیل تردد ایمن هم‌استانی‌ها به کار گرفته است.

منبع: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان