باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که از سال ۱۴۰۰ متوقف شده‌اند، همچنان در انتظار تعیین تکلیف و بازگشت به چرخه معاملات بازار سرمایه هستند؛ موضوعی که با گذشت چند سال، به یکی از دغدغه‌های سهامداران این شرکت‌ها تبدیل شده است.

بررسی درباره وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نشان می‌دهد که مسائل مربوط به برگزاری مجامع عمومی، تکمیل ارکان مدیریتی برخی شرکت‌ها و رعایت الزامات قانونی و اطلاع‌رسانی از جمله موضوعات مطرح‌شده در مسیر تعیین تکلیف این نماد‌ها بوده است.

توقف طولانی‌مدت نماد‌های استانی، باعث بلوکه شدن دارایی بسیاری از سهامداران شده است. در این میان، مشخص شدن سازوکار قانونی معاملات، نحوه قیمت‌گذاری و چگونگی فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از جمله موضوعاتی است که باید پیش از بازگشایی مورد توجه قرار گیرد.

با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، سهامداران همچنان در انتظار اعلام تصمیم نهایی و زمان‌بندی مشخص برای بازگشایی نماد‌ها هستند؛ موضوعی که اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف درباره مراحل باقی‌مانده را دوچندان می‌کند.

در همین راستا به تازگی حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در پاسخ به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت نماد‌های استانی سهام عدالت گفت: دستورالعمل اجرایی سهام عدالت در حال بررسی است. برخی نمایندگان مجلس نظراتی داشتند و بخش‌هایی از دولت نیز نظرات دیگری مطرح کرده‌اند؛ در حال حاضر، موارد حقوقی این دستورالعمل در حال بررسی و نهایی شدن است.

او افزود: جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره این موضوع برگزار شد و دستورالعمل مفصلی تدوین شده است که مفاد آن بند به بند در حال بررسی است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به روند بررسی این دستورالعمل اظهار کرد: امیدواریم نماد‌ها به‌زودی بازگشایی شوند و قیمت‌گذاری آنها نیز به‌صورت عادلانه و منصفانه انجام شود؛ به‌گونه‌ای که هم شرکت‌های سرمایه‌پذیر و هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آسیب نبینند.

صیدی همچنین تأکید کرد که در این فرآیند باید حقوق حدود ۴۹ میلیون سهامدار مستقیم و غیرمستقیم حفظ شود.

اظهارات رئیس سازمان بورس نشان می‌دهد که بررسی و نهایی شدن ابعاد حقوقی دستورالعمل اجرایی سهام عدالت همچنان از محور‌های اصلی تعیین تکلیف نماد‌های استانی است. با این حال، در اظهارات اخیر صیدی، تاریخ مشخصی برای بازگشایی این نماد‌ها اعلام نشده است.

از سوی دیگر، تعیین سازوکار قیمت‌گذاری منصفانه و جلوگیری از وارد شدن آسیب به شرکت‌های سرمایه‌پذیر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، از ملاحظاتی است که به گفته رئیس سازمان بورس باید در تصمیم‌گیری نهایی لحاظ شود.

در مجموع، پس از چند سال توقف نماد‌های استانی سهام عدالت، سهامداران همچنان منتظر مشخص شدن زمان بازگشایی و اعلام جزئیات اجرایی این فرآیند هستند. اکنون باید دید بررسی‌های حقوقی چه زمانی نهایی می‌شود و سرانجام سازمان بورس چه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف معاملات این نماد‌ها اعلام خواهد کرد.